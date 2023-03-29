Соперники мэра Екатеринбурга скупают людей перед важным голосованием

29 марта 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Слушания пройдут в зале мэрии №400, чиновники на всякий случай резервируют еще одно помещение Фото: Анна Майорова © URA.RU Публичные слушания по поправкам в Устав города, инициированным мэром Алексеем Орловым, будут скандальными. По WhatsApp-чатам рассылаются сообщения с призывом прийти в администрацию и проголосовать против реформы, предполагающей изменение схемы выборов в гордуму. Процедура, хоть и носит лишь рекомендательный характер (то есть гордума 11 апреля может проголосовать иначе), является важнейшей частью политеса. Каждому пришедшему за поднятую «против» руку якобы предлагается 500 рублей. А если человек привел с собой товарища, получает 100 рублей сверху. В мэрию доложили, что за акцией якобы стоит спикер думы Игорь Володин — лидер антиорловского пула на предстоящих выборах. Однако есть и другие версии: например, что людей самостоятельно собирают коммунисты или эсеры, для которых поправки невыгодны, поскольку идет речь о сокращении «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Новость по теме В конфликт между мэром Екатеринбурга и спикером думы вмешалось полпредство Путина Как писало URA.RU, накануне в переговоры о поправках вмешалось полпредство президента РФ в УрФО. Замполпреда Борис Кириллов собирал в своем кабинете Орлова, Володина, вице-губернатора Олега Чемезова и куратора «Единой России» по УрФО Ивана Квитку. А потом все они провели заседание думской фракции ЕР. Ведь даже в ней нет единства по поводу поправок в Устав. Орлову необходимо 24 голоса. Володин, которого Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет сместить и для которого поправки — последняя возможность поторговаться, контролирует до трети единороссов и как минимум семь депутатов из других фракций, которых Орлов не видит в следующем созыве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Публичные слушания по поправкам в Устав города, инициированным мэром Алексеем Орловым, будут скандальными. По WhatsApp-чатам рассылаются сообщения с призывом прийти в администрацию и проголосовать против реформы, предполагающей изменение схемы выборов в гордуму. Процедура, хоть и носит лишь рекомендательный характер (то есть гордума 11 апреля может проголосовать иначе), является важнейшей частью политеса. Каждому пришедшему за поднятую «против» руку якобы предлагается 500 рублей. А если человек привел с собой товарища, получает 100 рублей сверху. В мэрию доложили, что за акцией якобы стоит спикер думы Игорь Володин — лидер антиорловского пула на предстоящих выборах. Однако есть и другие версии: например, что людей самостоятельно собирают коммунисты или эсеры, для которых поправки невыгодны, поскольку идет речь о сокращении «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Как писало URA.RU, накануне в переговоры о поправках вмешалось полпредство президента РФ в УрФО. Замполпреда Борис Кириллов собирал в своем кабинете Орлова, Володина, вице-губернатора Олега Чемезова и куратора «Единой России» по УрФО Ивана Квитку. А потом все они провели заседание думской фракции ЕР. Ведь даже в ней нет единства по поводу поправок в Устав. Орлову необходимо 24 голоса. Володин, которого Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет сместить и для которого поправки — последняя возможность поторговаться, контролирует до трети единороссов и как минимум семь депутатов из других фракций, которых Орлов не видит в следующем созыве.