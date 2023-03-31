Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации

01 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Новые поставки западной техники не несут переломного характера на ход СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада отказываются поставлять технику Украине, требуя с США компенсации, однако Вашингтон не хочет помогать им финансово или технически. К лету блок этих стран начнет продумывать способы окончания спецоперации. Такое мнение высказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с URA.RU. «Страны Европы уже стонут в своих политических заявлениях, через свои медиа взывают к Вашингтону: пощади, хватит из нас выдаивать последние бронемашины, последнюю военную технику, последние миллиарды евро из нашей казны, у нас своих проблем хватает. Звучат постоянные заявления о всецелой поддержке Украины: „мы отдадим последнюю рубаху, мы отдадим последний БМП (боевая машина пехоты — прим. URA.RU) и последний БТР (бронетранспортер — прим. URA.RU)“. Но на самом деле никто последнее не отдаст, потому что дошли до состояния, когда за каждый самолет, даже советского производства, за каждую бронемашину страны Европы начинают просить у американцев либо вооружение, либо доллары. Вашингтон тоже за бесплатно свою технику отдавать не хочет, хочет получить за это деньги. До лета хватит еще поддерживать огонь в этом политическом ключе», — считает Александр Михайлов. К тому же, отметил военный аналитик, новые поставки западной техники не могут повлиять на ход спецоперации. «Сама активность накачки завершается, вот уже последний пакет западной поддержки, который озвучили, это прежде всего боеприпасы к ранее поставленному оружию. Мы так и не видим новые системы средней дальности, ЗРК средней дальности (зенитно-ракетный комплекс — прим. URA.RU) не видно, хотя их давно обещают, мы не увидели ни одного западного самолета, и с танками как-то все сложно. Новые поставки уже не несут военного переломного характера, потому что это не те вооружения, которыми можно резко сменить ситуацию на такой протяженной линии фронта, их просто физически не хватит. Эту историю надо как-то заканчивать. Для Европы это будет большая расплата. Американцам нужно ближе к лету найти, нащупать выход из украинского кейса, сохранив красивое лицо, возможно, перетянув на себя одеяло миротворца, то есть стать какой-то организаторской стороной по примирению», — сказал собеседник агентства. Ранее Михайлов в разговоре с URA.RU уточнял, что на данный момент перед российской армией стоит задача по уничтожению западной техники. По его мнению, это поможет для дальнейшего наступления, ведь российская армия не будет встречать сопротивление из тяжелых танковых вооружений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада отказываются поставлять технику Украине, требуя с США компенсации, однако Вашингтон не хочет помогать им финансово или технически. К лету блок этих стран начнет продумывать способы окончания спецоперации. Такое мнение высказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с URA.RU. «Страны Европы уже стонут в своих политических заявлениях, через свои медиа взывают к Вашингтону: пощади, хватит из нас выдаивать последние бронемашины, последнюю военную технику, последние миллиарды евро из нашей казны, у нас своих проблем хватает. Звучат постоянные заявления о всецелой поддержке Украины: „мы отдадим последнюю рубаху, мы отдадим последний БМП (боевая машина пехоты — прим. URA.RU) и последний БТР (бронетранспортер — прим. URA.RU)“. Но на самом деле никто последнее не отдаст, потому что дошли до состояния, когда за каждый самолет, даже советского производства, за каждую бронемашину страны Европы начинают просить у американцев либо вооружение, либо доллары. Вашингтон тоже за бесплатно свою технику отдавать не хочет, хочет получить за это деньги. До лета хватит еще поддерживать огонь в этом политическом ключе», — считает Александр Михайлов. К тому же, отметил военный аналитик, новые поставки западной техники не могут повлиять на ход спецоперации. «Сама активность накачки завершается, вот уже последний пакет западной поддержки, который озвучили, это прежде всего боеприпасы к ранее поставленному оружию. Мы так и не видим новые системы средней дальности, ЗРК средней дальности (зенитно-ракетный комплекс — прим. URA.RU) не видно, хотя их давно обещают, мы не увидели ни одного западного самолета, и с танками как-то все сложно. Новые поставки уже не несут военного переломного характера, потому что это не те вооружения, которыми можно резко сменить ситуацию на такой протяженной линии фронта, их просто физически не хватит. Эту историю надо как-то заканчивать. Для Европы это будет большая расплата. Американцам нужно ближе к лету найти, нащупать выход из украинского кейса, сохранив красивое лицо, возможно, перетянув на себя одеяло миротворца, то есть стать какой-то организаторской стороной по примирению», — сказал собеседник агентства. Ранее Михайлов в разговоре с URA.RU уточнял, что на данный момент перед российской армией стоит задача по уничтожению западной техники. По его мнению, это поможет для дальнейшего наступления, ведь российская армия не будет встречать сопротивление из тяжелых танковых вооружений.