Замдиректора федерального медцентра в Кургане лишилась статусного поста

Исключение Воронович из президиума ЕР объяснили ротацией кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замдиректора Центра Илизарова, депутат курганской облдумы Елена Воронович исключена из президиума регионального политсовета «Единой России». Решение принято 31 марта на партийной конференции, передает корреспондент URA.RU. Самой Воронович на мероприятии не было.

«Предлагается прекратить полномочия следующих членов президиума регионального политсовета в связи с ротацией: Воронович Елены Анатольевны, Князева Сергея Николаевича», — сказал во время заседания руководитель регионального исполкома партии Родион Вяткин.

Большинство членов партии проголосовали за предложение. Освободившиеся места в президиуме заняли председатель областной федерации фигурного катания Лариса Соколова и секретарь Макушинского совета ветеранов Галина Шадрина.

Из состава политсовета вышли Надежда Дубив (ректор КГУ), Татьяна Еланцева (директор Белозерской средней школы), Рамиль Салеев (директор курганской школы №43), Денис Сурин (руководитель «Молодой Гвардии»). В политсовет вошли депутаты курганской гордумы Анастасия Романович и Анастасия Денисенко, ректор Шадринского госуниверситета Артур Дзиов. Еще одно место оставили для будущего руководителя МГЕР. За новых членов президиума и политсовета проголосовали. Закрывая конференцию, секретарь реготделения партии Александр Ильтяков предложил однопартийцам спеть гимн РФ «а-капелла».

Ранее источники URA.RU сообщали, что Воронович убирают из руководства «Единой России». Она стала членом президиума регионального политсовета ЕР в конце января 2022 года.

В Курганском региональном отделении «Единой России» прошел второй этап конференции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович (на фото справа) вошла в политсовет реготдления ЕР. Она также рассказала о своей партийной работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новых членов президиума и политсовета реготделения ЕР утверждали путем тайного голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU