Курганский омбудсмен помог вернуть зрение пациенту психбольницы

Пациент диспансера пожаловался омбудсмену на потерю зрения Фото: Илья Московец © URA.RU

Пациенту психоневрологического диспансера Шадринска провели операцию по восстановлению зрения после обращения к уполномоченному по правам человека в Курганской области Борису Шалютину. Об этом омбудсмен сообщил в своем докладе по итогам работы за 2022 год.

«В адрес уполномоченного по правам человека поступило обращение Ш. по вопросу ухудшения состояния здоровья своего отца, находящегося на лечении в психоневрологическом диспансере в городе Шадринске. Во время выездного личного приема уполномоченного пациент также просил об организации медицинского обследования офтальмологом. В связи с этим главному врачу был направлен запрос с целью организации специализированной медицинской помощи пациенту», — сообщает Шалютин.

В результате пациента осмотрел врач-офтальмолог, был организован сбор анализов и документов, необходимых для планового оперативного лечения, проведена операция. Фактически утраченное зрение восстановлено, отмечается в докладе.

Всего в 2022 году в адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области было зарегистрировано 1159 обращений, это почти на 70% больше, чем годом ранее. Рост связан с обращениями по вопросам мобилизации.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен помог многодетному курганцу, мобилизованному по ошибке. У мужчины на содержании трое детей, в том числе один ребенок-инвалид.