Омбудсмен помог многодетному курганцу, мобилизованному по ошибке

Курганский омбудсмен получает обращения об ошибках при мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Кургане многодетный отец, у которого один ребенок с инвалидностью, ошибочно получил повестку в рамках частичной мобилизации. Мужчина обратился за помощью к уполномоченному по правам человека и ситуацию удалось разрешить, рассказал URA.RU омбудсмен Борис Шалютин.

«Нам поступали обращения от граждан, у которых семейные обстоятельства подпадают под тот контингент, который не призывается. Например, обращался мужчина, у которого трое детей, в том числе один ребенок-инвалид. Вопрос был решен, призыва по мобилизации не было», — рассказал Борис Шалютин.

По словам омбудсмена, обращения поступали от курганцев, которые подлежат бронированию, но ошибочно получили повестки, так как информация о них своевременно не поступила в военкомат. Многие курганцы просили разъяснить действующее законодательство, кто подлежит и не подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. Шалютин отметил, что обращений поступило много, каждое из них отрабатывается в индивидуальном порядке.

Ранее URA.RU писало, что жителям Курганской области с тяжелыми заболеваниями, которых вызвали на мобилизацию, отменяют повестки. О ситуациях с ошибками при мобилизации можно сообщить курганскому омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Это решение принято из-за проведения спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля. В Минобороны России планируют призвать в рамках мобилизации 300 тысяч запасников.