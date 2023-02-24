Медведев раскрыл, чем закончится спецоперация на Украине

Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши

24 февраля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Переговоры по итогам СВО будут нервными и тяжелыми, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине закончится долгими и тяжелыми переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами, которым придется прекратить этот конфликт и подписать необходимое соглашение. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Но перед этим, по его словам, РФ должна достичь целей СВО и отодвинуть границы угрозы как можно дальше — «даже если это будут границы Польши». «По итогам СВО будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Он объяснил, что тяжесть переговоров во многом будет объясняться тем, что диалог будет больше вестись не с властями Украины, а с их западными кураторами, которые поставляли военную технику Вооруженным силам Украины и выделяли деньги на поддержание украинской экономики. По мнению Медведева, несмотря на желание продолжать конфликт, который предназначен для ослабления России, Западу придется подписать соглашение с РФ, а российским войскам необходимо как можно дальше отодвинуть границы угроз от России и ликвидировать остатки неонацизма на Украине. «Важно отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши», — заключил он. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что для Германии спецоперация завершится плачевно. Завершение боевых действий на Украине покажет, что экономика ФРГ находится проигрыше, а союз с США не принес ничего позитивного для немецкого государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецоперация на Украине закончится долгими и тяжелыми переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами, которым придется прекратить этот конфликт и подписать необходимое соглашение. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Но перед этим, по его словам, РФ должна достичь целей СВО и отодвинуть границы угрозы как можно дальше — «даже если это будут границы Польши». «По итогам СВО будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он объяснил, что тяжесть переговоров во многом будет объясняться тем, что диалог будет больше вестись не с властями Украины, а с их западными кураторами, которые поставляли военную технику Вооруженным силам Украины и выделяли деньги на поддержание украинской экономики. По мнению Медведева, несмотря на желание продолжать конфликт, который предназначен для ослабления России, Западу придется подписать соглашение с РФ, а российским войскам необходимо как можно дальше отодвинуть границы угроз от России и ликвидировать остатки неонацизма на Украине. «Важно отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши», — заключил он. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что для Германии спецоперация завершится плачевно. Завершение боевых действий на Украине покажет, что экономика ФРГ находится проигрыше, а союз с США не принес ничего позитивного для немецкого государства.