31 марта 2023

Екатеринбурженку с сердечным приступом выгнали из аптеки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, пенсионерка, лекарства, женщина, аптека
Сотрудники аптеки не поверили, что у женщины начался приступ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге женщину с сердечным приступом выгнали из аптеки «Живика», что находится на перекрестке Малышева-Хохрякова. По словам очевидца, фармацевты не поверили женщине.

«Женщину с сердечным приступом не пустили в аптеку за лекарствами в „Живику“ на Малышева-Хохрякова. Фармацевты аргументировали поступок тем, что женщина драматизирует и изображает спектакль», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП», ссылаясь на очевидца.

По данным telegram-канала, женщина возвращалась домой, но внезапно у нее начался приступ. Она решила зайти в ближайшую аптеку за лекарством, но оттуда ее выгнали. Прохожий Дмитрий увидел женщину и помог ей дойти до дома.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Живику». Ответ на момент публикации новости не получен.

Очевидец проводил женщину до дома
Очевидец проводил женщину до дома
Фото:

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В Екатеринбурге женщину с сердечным приступом выгнали из аптеки «Живика», что находится на перекрестке Малышева-Хохрякова. По словам очевидца, фармацевты не поверили женщине. «Женщину с сердечным приступом не пустили в аптеку за лекарствами в „Живику“ на Малышева-Хохрякова. Фармацевты аргументировали поступок тем, что женщина драматизирует и изображает спектакль», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП», ссылаясь на очевидца. По данным telegram-канала, женщина возвращалась домой, но внезапно у нее начался приступ. Она решила зайти в ближайшую аптеку за лекарством, но оттуда ее выгнали. Прохожий Дмитрий увидел женщину и помог ей дойти до дома. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Живику». Ответ на момент публикации новости не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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