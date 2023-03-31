В Екатеринбурге женщину с сердечным приступом выгнали из аптеки «Живика», что находится на перекрестке Малышева-Хохрякова. По словам очевидца, фармацевты не поверили женщине.
«Женщину с сердечным приступом не пустили в аптеку за лекарствами в „Живику“ на Малышева-Хохрякова. Фармацевты аргументировали поступок тем, что женщина драматизирует и изображает спектакль», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП», ссылаясь на очевидца.
По данным telegram-канала, женщина возвращалась домой, но внезапно у нее начался приступ. Она решила зайти в ближайшую аптеку за лекарством, но оттуда ее выгнали. Прохожий Дмитрий увидел женщину и помог ей дойти до дома.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Живику». Ответ на момент публикации новости не получен.
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