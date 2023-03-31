31 марта 2023

Журналист Рагг указал Байдену на последствия изоляции России

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Попытки Байдена изолировать Россию привели к созданию мощной коалиции во главе с РФ Фото:

Попытки президента США Джо Байден изолировать Россию от мира провалились и привели к созданию сильнейшей антиамериканской коалиции. С таким заявлением выступил журналист портала Trending Politics Коллин Рагг.

«Пытаясь изолировать Россию от остального мира, Джо Байден изолировал только Соединенные Штаты. Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия — самые сильные страны, какими они когда-либо были, и вместе они одолеют Соединенные Штаты», — написал Рагг в социальной сети Twitter.

Он добавил, что будущие президенты США не смогут исправить ошибок Байдена. «Вот что получается, когда вы ставите на пост президента человека со слабоумием и ожидаете, что он будет идти нога в ногу с такими тяжеловесами, как Си и Путин», — отметил журналист.

Президент России Владимир Путин отмечал, что у РФ много друзей, несмотря на санкции Запада. В числе дружественных стран оказались Венгрия, Китай и африканские государства. Ранее член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что Россия одержала победу над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.

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Попытки президента США Джо Байден изолировать Россию от мира провалились и привели к созданию сильнейшей антиамериканской коалиции. С таким заявлением выступил журналист портала Trending Politics Коллин Рагг. «Пытаясь изолировать Россию от остального мира, Джо Байден изолировал только Соединенные Штаты. Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия — самые сильные страны, какими они когда-либо были, и вместе они одолеют Соединенные Штаты», — написал Рагг в социальной сети Twitter. Он добавил, что будущие президенты США не смогут исправить ошибок Байдена. «Вот что получается, когда вы ставите на пост президента человека со слабоумием и ожидаете, что он будет идти нога в ногу с такими тяжеловесами, как Си и Путин», — отметил журналист. Президент России Владимир Путин отмечал, что у РФ много друзей, несмотря на санкции Запада. В числе дружественных стран оказались Венгрия, Китай и африканские государства. Ранее член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что Россия одержала победу над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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