31 марта 2023

Жителям поселка под Екатеринбургом отключат холодную воду на неделю

В поселке Зеленый Бор Верхней Пышмы отключат холодную воду на неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение воды в Зеленом Бору пройдет с 5 по 7 апреля и с 11 по 19 апреля Фото:

В поселке Зеленый Бор (Верхняя Пышма, Свердловская область) жителям отключат холодную воду в два этапа: с 5 по 7 апреля и с 11 по 19 апреля. Отключение вызвано работами по реконструкции эксплуатационной скважины №41, сообщили в городской администрации.

«Уважаемые жители, уведомляем вас о том, что с 5 апреля по 7 апреля и с 11 апреля по 19 апреля в поселке Зеленый Бор запланировано отключение подачи холодной воды. Причина: ремонт скважины №41», — пишет пресс-служба администрации Верхней Пышмы на официальном сайте.

Жителям поселка организуют подвоз воды. «Он [подвоз воды] будет осуществляться специализированной машиной ежедневно», — резюмировали в пресс-службе Верхней Пышмы.

Ранее сообщалось, что в двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа, отключили холодную воду. Причиной послужило отключение электричества. При этом коммунальщики заявляли, что проблема могла появиться и в самом Лесном, в особенности — в старой части города.

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В поселке Зеленый Бор (Верхняя Пышма, Свердловская область) жителям отключат холодную воду в два этапа: с 5 по 7 апреля и с 11 по 19 апреля. Отключение вызвано работами по реконструкции эксплуатационной скважины №41, сообщили в городской администрации. «Уважаемые жители, уведомляем вас о том, что с 5 апреля по 7 апреля и с 11 апреля по 19 апреля в поселке Зеленый Бор запланировано отключение подачи холодной воды. Причина: ремонт скважины №41», — пишет пресс-служба администрации Верхней Пышмы на официальном сайте. Жителям поселка организуют подвоз воды. «Он [подвоз воды] будет осуществляться специализированной машиной ежедневно», — резюмировали в пресс-службе Верхней Пышмы. Ранее сообщалось, что в двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа, отключили холодную воду. Причиной послужило отключение электричества. При этом коммунальщики заявляли, что проблема могла появиться и в самом Лесном, в особенности — в старой части города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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