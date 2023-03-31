Жителям поселка под Екатеринбургом отключат холодную воду на неделю

В поселке Зеленый Бор (Верхняя Пышма, Свердловская область) жителям отключат холодную воду в два этапа: с 5 по 7 апреля и с 11 по 19 апреля. Отключение вызвано работами по реконструкции эксплуатационной скважины №41, сообщили в городской администрации.
«Уважаемые жители, уведомляем вас о том, что с 5 апреля по 7 апреля и с 11 апреля по 19 апреля в поселке Зеленый Бор запланировано отключение подачи холодной воды. Причина: ремонт скважины №41», — пишет пресс-служба администрации Верхней Пышмы на официальном сайте.
Жителям поселка организуют подвоз воды. «Он [подвоз воды] будет осуществляться специализированной машиной ежедневно», — резюмировали в пресс-службе Верхней Пышмы.
Ранее сообщалось, что в двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа, отключили холодную воду. Причиной послужило отключение электричества. При этом коммунальщики заявляли, что проблема могла появиться и в самом Лесном, в особенности — в старой части города.
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