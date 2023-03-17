В Свердловской области отключили холодную воду двум поселкам

В двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа (Свердловская область), отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.
«В результате отключения электроснабжения прекращена подача холодной воды по двум магистральным водоводам. В настоящее время подача осуществляется только с горы Липовая. Отсутствует холодное водоснабжение в 1 поселке и в Таежном поселке», — сообщили в администрации Лесного городского округа.
При этом проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом Лесном, в частности в старой части города. Коммунальщики пояснили, что работы по восстановлению могут занять длительное время. Утром 18 марта в поселке Таежный установят цистерну с водой, добавили в пресс-службе окружной администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с водоснабжением в Лесном начались еще 16 марта. Тогда на территории всего города коммунальщики отключили холодную воду на три часа.
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