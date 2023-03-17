17 марта 2023

В Свердловской области отключили холодную воду двум поселкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Двум поселкам возле Лесного отключили холодную воду Фото:

В двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа (Свердловская область), отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

«В результате отключения электроснабжения прекращена подача холодной воды по двум магистральным водоводам. В настоящее время подача осуществляется только с горы Липовая. Отсутствует холодное водоснабжение в 1 поселке и в Таежном поселке», — сообщили в администрации Лесного городского округа.

При этом проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом Лесном, в частности в старой части города. Коммунальщики пояснили, что работы по восстановлению могут занять длительное время. Утром 18 марта в поселке Таежный установят цистерну с водой, добавили в пресс-службе окружной администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с водоснабжением в Лесном начались еще 16 марта. Тогда на территории всего города коммунальщики отключили холодную воду на три часа.

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В двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа (Свердловская область), отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации. «В результате отключения электроснабжения прекращена подача холодной воды по двум магистральным водоводам. В настоящее время подача осуществляется только с горы Липовая. Отсутствует холодное водоснабжение в 1 поселке и в Таежном поселке», — сообщили в администрации Лесного городского округа. При этом проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом Лесном, в частности в старой части города. Коммунальщики пояснили, что работы по восстановлению могут занять длительное время. Утром 18 марта в поселке Таежный установят цистерну с водой, добавили в пресс-службе окружной администрации. Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с водоснабжением в Лесном начались еще 16 марта. Тогда на территории всего города коммунальщики отключили холодную воду на три часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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