В Свердловской области отключили холодную воду двум поселкам

18 марта 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Двум поселкам возле Лесного отключили холодную воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа (Свердловская область), отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации. «В результате отключения электроснабжения прекращена подача холодной воды по двум магистральным водоводам. В настоящее время подача осуществляется только с горы Липовая. Отсутствует холодное водоснабжение в 1 поселке и в Таежном поселке», — сообщили в администрации Лесного городского округа. При этом проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом Лесном, в частности в старой части города. Коммунальщики пояснили, что работы по восстановлению могут занять длительное время. Утром 18 марта в поселке Таежный установят цистерну с водой, добавили в пресс-службе окружной администрации. Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с водоснабжением в Лесном начались еще 16 марта. Тогда на территории всего города коммунальщики отключили холодную воду на три часа.

В двух поселках, входящих в состав Лесного городского округа (Свердловская область), отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации. «В результате отключения электроснабжения прекращена подача холодной воды по двум магистральным водоводам. В настоящее время подача осуществляется только с горы Липовая. Отсутствует холодное водоснабжение в 1 поселке и в Таежном поселке», — сообщили в администрации Лесного городского округа. При этом проблемы с водоснабжением могут появляться и в самом Лесном, в частности в старой части города. Коммунальщики пояснили, что работы по восстановлению могут занять длительное время. Утром 18 марта в поселке Таежный установят цистерну с водой, добавили в пресс-службе окружной администрации. Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с водоснабжением в Лесном начались еще 16 марта. Тогда на территории всего города коммунальщики отключили холодную воду на три часа.