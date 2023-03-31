Глава парламента Крыма предрек, чем закончится спецоперация на Украине

Киев лишится власти, когда начнет «сыпаться фронт» в ходе спецоперации на Украине. Об этом сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — заявил Константинов в интервью РИА Новости. По его словам, Россия сможет вернуть свои исторические земли в ходе СВО.
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что украинскую армию разгромят уже осенью. Если Россия перейдет от спецоперации к войне, то ВСУ Украине быстро придет конец, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева. Герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сказал URA.RU, что активная фаза СВО продлится еще год.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!