31 марта 2023

Глава парламента Крыма предрек, чем закончится спецоперация на Украине

Глава парламента Крыма Константинов: СВО закончится свержением киевской власти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
Российская армия вернет исторические территории, считают в Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев лишится власти, когда начнет «сыпаться фронт» в ходе спецоперации на Украине. Об этом сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — заявил Константинов в интервью РИА Новости. По его словам, Россия сможет вернуть свои исторические земли в ходе СВО.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что украинскую армию разгромят уже осенью. Если Россия перейдет от спецоперации к войне, то ВСУ Украине быстро придет конец, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева. Герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сказал URA.RU, что активная фаза СВО продлится еще год.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев лишится власти, когда начнет «сыпаться фронт» в ходе спецоперации на Украине. Об этом сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — заявил Константинов в интервью РИА Новости. По его словам, Россия сможет вернуть свои исторические земли в ходе СВО. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что украинскую армию разгромят уже осенью. Если Россия перейдет от спецоперации к войне, то ВСУ Украине быстро придет конец, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева. Герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сказал URA.RU, что активная фаза СВО продлится еще год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...