Глава парламента Крыма предрек, чем закончится спецоперация на Украине

Глава парламента Крыма Константинов: СВО закончится свержением киевской власти

01 апреля 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Российская армия вернет исторические территории, считают в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев лишится власти, когда начнет «сыпаться фронт» в ходе спецоперации на Украине. Об этом сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — заявил Константинов в интервью РИА Новости. По его словам, Россия сможет вернуть свои исторические земли в ходе СВО. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что украинскую армию разгромят уже осенью. Если Россия перейдет от спецоперации к войне, то ВСУ Украине быстро придет конец, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева. Герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сказал URA.RU, что активная фаза СВО продлится еще год.

Киев лишится власти, когда начнет «сыпаться фронт» в ходе спецоперации на Украине. Об этом сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — заявил Константинов в интервью РИА Новости. По его словам, Россия сможет вернуть свои исторические земли в ходе СВО. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что украинскую армию разгромят уже осенью. Если Россия перейдет от спецоперации к войне, то ВСУ Украине быстро придет конец, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева. Герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сказал URA.RU, что активная фаза СВО продлится еще год.