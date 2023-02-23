Комбриг «Пятнашки» дал прогноз по окончанию спецоперации на Украине

Комбриг «Пятнашки» Авидзба: активная фаза СВО на Украине продлится еще год

Активные боевые действия на Украине продлятся еще год, заявил Ахра Авидзба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активная фаза спецоперации продлится еще год, но затем потребуется гораздо больше времени на то, чтобы привлечь всех сподвижников действующей украинской власти к ответственности. Такой прогноз в интервью URA.RU дал герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«Самые активные боевые действия продлятся год», — заявил Ахра Авидзба в разговоре с корреспондентом URA.RU. Затем, по его мнению, потребуется не менее десяти лет на то, чтобы «выместить всю нечисть», которая помогала действующей украинской власти сопротивляться. Для выявления таких элементов в войсках присутствует вторая волна линии военных подразделений, которая и займется выполнением этой задачи, заключил комбриг.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также спрогнозировал, что СВО на Украине может завершиться к концу этого года. В свою очередь, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сроки проведения спецоперации зависят от конкретных планов и задач, передают «Дни.ру».