23 февраля 2023

Комбриг «Пятнашки» дал прогноз по окончанию спецоперации на Украине

Комбриг «Пятнашки» Авидзба: активная фаза СВО на Украине продлится еще год
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, зимняя дорога, полигон еланский, военная дорога
Активные боевые действия на Украине продлятся еще год, заявил Ахра Авидзба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Активная фаза спецоперации продлится еще год, но затем потребуется гораздо больше времени на то, чтобы привлечь всех сподвижников действующей украинской власти к ответственности. Такой прогноз в интервью URA.RU дал герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«Самые активные боевые действия продлятся год», — заявил Ахра Авидзба в разговоре с корреспондентом URA.RU. Затем, по его мнению, потребуется не менее десяти лет на то, чтобы «выместить всю нечисть», которая помогала действующей украинской власти сопротивляться. Для выявления таких элементов в войсках присутствует вторая волна линии военных подразделений, которая и займется выполнением этой задачи, заключил комбриг.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также спрогнозировал, что СВО на Украине может завершиться к концу этого года. В свою очередь, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сроки проведения спецоперации зависят от конкретных планов и задач, передают «Дни.ру».

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активная фаза спецоперации продлится еще год, но затем потребуется гораздо больше времени на то, чтобы привлечь всех сподвижников действующей украинской власти к ответственности. Такой прогноз в интервью URA.RU дал герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. «Самые активные боевые действия продлятся год», — заявил Ахра Авидзба в разговоре с корреспондентом URA.RU. Затем, по его мнению, потребуется не менее десяти лет на то, чтобы «выместить всю нечисть», которая помогала действующей украинской власти сопротивляться. Для выявления таких элементов в войсках присутствует вторая волна линии военных подразделений, которая и займется выполнением этой задачи, заключил комбриг. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также спрогнозировал, что СВО на Украине может завершиться к концу этого года. В свою очередь, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сроки проведения спецоперации зависят от конкретных планов и задач, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...