Экс-разведчик США обозначил сроки капитуляции Зеленского

Бывший разведчик армии США Риттер предрек полный разгром Зеленского к октябрю

26 февраля 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Зеленскому стоит ждать разгрома ВСУ к середине осени, считает Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия будет разгромлена уже ближайшей осенью. Такое мнение озвучил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они [Вооруженные силы Украины] истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — заявил Риттер в личном блоге на YouTube . По мнению бывшего офицера разведки, полный разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат произойдут не позднее октября. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Ранее Риттер заявлял, что Украина обречена на поражение в конфликте с РФ, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил Запад о скором разгроме ВСУ. Об этом свидетельствует заявление украинского лидера о том, что ожидаемая к августу поставка американских танков Abrams будет запоздалой. Бывший разведчик считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически признал победу России.

Украинская армия будет разгромлена уже ближайшей осенью. Такое мнение озвучил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они [Вооруженные силы Украины] истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — заявил Риттер в личном блоге на YouTube. По мнению бывшего офицера разведки, полный разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат произойдут не позднее октября. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Ранее Риттер заявлял, что Украина обречена на поражение в конфликте с РФ, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил Запад о скором разгроме ВСУ. Об этом свидетельствует заявление украинского лидера о том, что ожидаемая к августу поставка американских танков Abrams будет запоздалой. Бывший разведчик считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически признал победу России.