Украинская армия будет разгромлена уже ближайшей осенью. Такое мнение озвучил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они [Вооруженные силы Украины] истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — заявил Риттер в личном блоге на YouTube. По мнению бывшего офицера разведки, полный разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат произойдут не позднее октября.
Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Ранее Риттер заявлял, что Украина обречена на поражение в конфликте с РФ, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил Запад о скором разгроме ВСУ. Об этом свидетельствует заявление украинского лидера о том, что ожидаемая к августу поставка американских танков Abrams будет запоздалой. Бывший разведчик считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически признал победу России.
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Украинская армия будет разгромлена уже ближайшей осенью. Такое мнение озвучил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они [Вооруженные силы Украины] истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — заявил Риттер в личном блоге на YouTube. По мнению бывшего офицера разведки, полный разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат произойдут не позднее октября. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Ранее Риттер заявлял, что Украина обречена на поражение в конфликте с РФ, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил Запад о скором разгроме ВСУ. Об этом свидетельствует заявление украинского лидера о том, что ожидаемая к августу поставка американских танков Abrams будет запоздалой. Бывший разведчик считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически признал победу России.