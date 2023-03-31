31 марта 2023
30 марта 2023

В ЯНАО силовики сняли с рейса дебошира, летевшего в Москву

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
Мужчину сняли с рейса до Москвы за дебош Фото:

В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) сотрудники транспортной полиции задержали жителя Подмосковья, который устроил дебош в самолете. Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО, мужчину сняли с рейса до Москвы.

«Сотрудники линейного пункта МВД в аэропорту Ноябрьска привлекли к административной ответственности ранее судимого 32-летнего жителя подмосковных Мытищ. Мужчина громко разговаривал при посадке, толкал граждан и в целом вел себя крайне вызывающе. Получив замечание от сидевшего рядом соседа, дебошир показал ему в ответ оскорбительный жест, сопроводив его нецензурной бранью», — сообщается на сайте управления.

В конфликт пассажиров пришлось вмешаться бортпроводникам, а командир воздушного судна обратился к полицейским. Вызов поступил вечером 31 марта. Позднее выяснилось, что мужчина регулярно посещает Ноябрьск. Ранее его привлекали к ответственности за распитие алкоголя в зале ожидания железнодорожного вокзала.

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В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) сотрудники транспортной полиции задержали жителя Подмосковья, который устроил дебош в самолете. Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО, мужчину сняли с рейса до Москвы. «Сотрудники линейного пункта МВД в аэропорту Ноябрьска привлекли к административной ответственности ранее судимого 32-летнего жителя подмосковных Мытищ. Мужчина громко разговаривал при посадке, толкал граждан и в целом вел себя крайне вызывающе. Получив замечание от сидевшего рядом соседа, дебошир показал ему в ответ оскорбительный жест, сопроводив его нецензурной бранью», — сообщается на сайте управления. В конфликт пассажиров пришлось вмешаться бортпроводникам, а командир воздушного судна обратился к полицейским. Вызов поступил вечером 31 марта. Позднее выяснилось, что мужчина регулярно посещает Ноябрьск. Ранее его привлекали к ответственности за распитие алкоголя в зале ожидания железнодорожного вокзала.
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