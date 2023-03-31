Правительство РФ одобрило пермские проекты по созданию зарядок для электрокаров

Зарядные станции уже функционируют на территории Прикамья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский край попал в число 10 российских регионов, которым выделят федеральные средства на развитие автомобильного и электрического транспорта. Распоряжение о распределении 86,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Федеральные средства на условиях софинансирования направят в <…> Пермский край. Средства будут использованы для реконструкции трамвайных путей, обустройства прилегающих к ним территорий, закупки трамваев, электробусов и зарядных станций», — указано на сайте правительства.

Ранее URA.RU писало, что в регионе планируют построить более 30 зарядных станций для электромобилей. Предпринимателям, которые займутся их созданием, компенсируют до 60% затрат. По данным на конец января, в крае уже имеется 30 таких объектов.