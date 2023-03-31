31 марта 2023

Правительство РФ одобрило пермские проекты по созданию зарядок для электрокаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрозаправки. Тюмень, электромобиль, электрокар, электрозаправка, заправка автомобиля
Зарядные станции уже функционируют на территории Прикамья Фото:

Пермский край попал в число 10 российских регионов, которым выделят федеральные средства на развитие автомобильного и электрического транспорта. Распоряжение о распределении 86,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Федеральные средства на условиях софинансирования направят в <…> Пермский край. Средства будут использованы для реконструкции трамвайных путей, обустройства прилегающих к ним территорий, закупки трамваев, электробусов и зарядных станций», — указано на сайте правительства.

Ранее URA.RU писало, что в регионе планируют построить более 30 зарядных станций для электромобилей. Предпринимателям, которые займутся их созданием, компенсируют до 60% затрат. По данным на конец января, в крае уже имеется 30 таких объектов.

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Пермский край попал в число 10 российских регионов, которым выделят федеральные средства на развитие автомобильного и электрического транспорта. Распоряжение о распределении 86,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Федеральные средства на условиях софинансирования направят в <…> Пермский край. Средства будут использованы для реконструкции трамвайных путей, обустройства прилегающих к ним территорий, закупки трамваев, электробусов и зарядных станций», — указано на сайте правительства. Ранее URA.RU писало, что в регионе планируют построить более 30 зарядных станций для электромобилей. Предпринимателям, которые займутся их созданием, компенсируют до 60% затрат. По данным на конец января, в крае уже имеется 30 таких объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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