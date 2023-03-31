Помощник Путина проведет закрытую встречу с главой «Сургутнефтегаза»

После встречи в «СНГ» Максим Орешкин поздравит геологов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощник Путина Максим Орешкин 2 апреля проведет закрытую встречу с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Встреча с Богдановым входит в закрытую часть программы визита Орешкина. Известно лишь, что они обсудят текущую ситуацию в нефтяной отрасли. На публике Орешкин тоже появится. Он проведет встречу с ветеранами геологоразведки и выступит перед студентами», — сообщил инсайдер.

Также инсайдер добавил, что закрытая часть визита намечена на первую половину дня. Публичная встреча Орешкина с сургутянами состоится после обеда. За подтверждением информации журналист URA.RU обратился в пресс-службу Кремля, но по номеру дежурного никто не ответил. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» также не ответили на телефонный звонок. Между тем на сайте окружного правительства появилась информация, что в рамках визита Орешкина в ХМАО он проведет рабочую встречу с губернатором Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургут прилетели вице-премьер РФ Александр Новак и полпред в УрФО Владимир Якушев. Они вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой прибыли на мероприятия, посвященные 45-летнему юбилею «Сургутнефтегаза».