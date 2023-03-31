В ХМАО ждут Германа Грефа

Герман Греф приедет в Сургут 3 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф посетит с рабочим визитом Сургут (ХМАО). Об этом сообщили власти округа.

«Основное событие 3 апреля — открытие нового кампуса „Школы 21“, проекта, который реализуется правительством Югры и Сбером. На открытие четвертой школы программирования в стране прибудет президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф», — сообщается в канале властей округа «Югра Официально». В рамках визита Греф встретится с помощником президента РФ Максимом Орешкиным и губернатором Югры Натальей Комаровой.

Ранее сообщалось, что помощник Путина Максим Орешкин 2 апреля проведет закрытую встречу с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Публичная встреча Орешкина с сургутянами состоится после обеда.