31 марта 2023

В ХМАО ждут Германа Грефа

© Служба новостей «URA.RU»
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Герман Греф приедет в Сургут 3 апреля Фото:

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф посетит с рабочим визитом Сургут (ХМАО). Об этом сообщили власти округа.

«Основное событие 3 апреля — открытие нового кампуса „Школы 21“, проекта, который реализуется правительством Югры и Сбером. На открытие четвертой школы программирования в стране прибудет президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф», — сообщается в канале властей округа «Югра Официально». В рамках визита Греф встретится с помощником президента РФ Максимом Орешкиным и губернатором Югры Натальей Комаровой.

Ранее сообщалось, что помощник Путина Максим Орешкин 2 апреля проведет закрытую встречу с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Публичная встреча Орешкина с сургутянами состоится после обеда.

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Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф посетит с рабочим визитом Сургут (ХМАО). Об этом сообщили власти округа. «Основное событие 3 апреля — открытие нового кампуса „Школы 21“, проекта, который реализуется правительством Югры и Сбером. На открытие четвертой школы программирования в стране прибудет президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф», — сообщается в канале властей округа «Югра Официально». В рамках визита Греф встретится с помощником президента РФ Максимом Орешкиным и губернатором Югры Натальей Комаровой. Ранее сообщалось, что помощник Путина Максим Орешкин 2 апреля проведет закрытую встречу с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Публичная встреча Орешкина с сургутянами состоится после обеда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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