Полицейские в Запорожской области нашли склад со взрывчаткой и патронами НАТО. Фото

01 апреля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

У 65-летнего мужчины в Запорожье нашли в доме патроны и взрывчатку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области сотрудники полиции в ходе проверки одного из домов в поселке Акимовка изъяли ручные гранатометы, гранаты и патроны калибра 5,56 мм, производимые НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин. «Реализуя оперативную информацию, сотрудники полиции проверили один из адресов в поселке Акимовка Мелитопольского района. В ходе осмотра во дворе частного дома стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота два ручных реактивных гранатомета, около 500 патронов различного калибра, три ручных гранаты, девять взрывателей к артиллерийским снарядам», — рассказал Сергей Саблин. Корреспондент уточнил, что по адресу, где работали полицейские, проживает 65-летний мужчина. Он не смог внятно объяснить, зачем ему столько вооружения. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы от трех до пяти лет.

В Запорожской области сотрудники полиции в ходе проверки одного из домов в поселке Акимовка изъяли ручные гранатометы, гранаты и патроны калибра 5,56 мм, производимые НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин. «Реализуя оперативную информацию, сотрудники полиции проверили один из адресов в поселке Акимовка Мелитопольского района. В ходе осмотра во дворе частного дома стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота два ручных реактивных гранатомета, около 500 патронов различного калибра, три ручных гранаты, девять взрывателей к артиллерийским снарядам», — рассказал Сергей Саблин. Корреспондент уточнил, что по адресу, где работали полицейские, проживает 65-летний мужчина. Он не смог внятно объяснить, зачем ему столько вооружения. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы от трех до пяти лет.