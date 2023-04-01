Полицейские в Запорожской области нашли склад со взрывчаткой и патронами НАТО. Фото

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, схрон, тайник, боевое оружие
У 65-летнего мужчины в Запорожье нашли в доме патроны и взрывчатку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области сотрудники полиции в ходе проверки одного из домов в поселке Акимовка изъяли ручные гранатометы, гранаты и патроны калибра 5,56 мм, производимые НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин.

«Реализуя оперативную информацию, сотрудники полиции проверили один из адресов в поселке Акимовка Мелитопольского района. В ходе осмотра во дворе частного дома стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота два ручных реактивных гранатомета, около 500 патронов различного калибра, три ручных гранаты, девять взрывателей к артиллерийским снарядам», — рассказал Сергей Саблин.

Корреспондент уточнил, что по адресу, где работали полицейские, проживает 65-летний мужчина. Он не смог внятно объяснить, зачем ему столько вооружения.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы от трех до пяти лет.

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В Запорожской области сотрудники полиции в ходе проверки одного из домов в поселке Акимовка изъяли ручные гранатометы, гранаты и патроны калибра 5,56 мм, производимые НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин. «Реализуя оперативную информацию, сотрудники полиции проверили один из адресов в поселке Акимовка Мелитопольского района. В ходе осмотра во дворе частного дома стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота два ручных реактивных гранатомета, около 500 патронов различного калибра, три ручных гранаты, девять взрывателей к артиллерийским снарядам», — рассказал Сергей Саблин. Корреспондент уточнил, что по адресу, где работали полицейские, проживает 65-летний мужчина. Он не смог внятно объяснить, зачем ему столько вооружения. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы от трех до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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