В Запорожской области сотрудники полиции в ходе проверки одного из домов в поселке Акимовка изъяли ручные гранатометы, гранаты и патроны калибра 5,56 мм, производимые НАТО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин.
«Реализуя оперативную информацию, сотрудники полиции проверили один из адресов в поселке Акимовка Мелитопольского района. В ходе осмотра во дворе частного дома стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота два ручных реактивных гранатомета, около 500 патронов различного калибра, три ручных гранаты, девять взрывателей к артиллерийским снарядам», — рассказал Сергей Саблин.
Корреспондент уточнил, что по адресу, где работали полицейские, проживает 65-летний мужчина. Он не смог внятно объяснить, зачем ему столько вооружения.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы от трех до пяти лет.
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