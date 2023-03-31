Бастрыкин взял на контроль обращение челябинки с двумя детьми, выселенной из служебной квартиры

01 апреля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ поручил разобраться с обращением жительницы Челябинской области, выселенной из квартиры без предоставления другого жилья Фото: Официальный сайт Президента РФ Бастрыкин взял на контроль обращение челябинки с двумя детьми, выселенной из служебной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. «К главе СК России А.И. Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Длительное время женщина, имеющая на иждивении двоих несовершеннолетних детей, как малоимущая состояла в очереди на получение жилья. Однако в 2018 году семью исключили из очереди в связи с незначительным превышением уровня дохода и наличием жилья, предоставленного на время работы в бюджетном учреждении», — говорится в сообщении пресс-службы СК России. Как сообщило ведомство, после увольнения из бюджетного учреждения женщина была выселена из служебной квартиры, при этом иное благоустроенное жилье ей не было предоставлено. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о мерах к восстановлению жилищных прав семьи жительницы региона. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин поручил проверить обращение многодетного отца из Челябинской области. Отец пятерых детей работал водителем в «Гранщебресурсе» и при увольнении не получил от организации все причитающиеся ему деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бастрыкин взял на контроль обращение челябинки с двумя детьми, выселенной из служебной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. «К главе СК России А.И. Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Длительное время женщина, имеющая на иждивении двоих несовершеннолетних детей, как малоимущая состояла в очереди на получение жилья. Однако в 2018 году семью исключили из очереди в связи с незначительным превышением уровня дохода и наличием жилья, предоставленного на время работы в бюджетном учреждении», — говорится в сообщении пресс-службы СК России. Как сообщило ведомство, после увольнения из бюджетного учреждения женщина была выселена из служебной квартиры, при этом иное благоустроенное жилье ей не было предоставлено. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о мерах к восстановлению жилищных прав семьи жительницы региона. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин поручил проверить обращение многодетного отца из Челябинской области. Отец пятерых детей работал водителем в «Гранщебресурсе» и при увольнении не получил от организации все причитающиеся ему деньги.