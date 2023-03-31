СК заинтересовался отравлением детей в ЯНАО

01 апреля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Следователи проводят проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет в ЯНАО начал проверку из-за заражения детсадовцев с кишечной инфекцией в Новом Уренгое. Об этом сообщили представители ведомства. «По данному факту зарегистрирована процессуальная проверка. Детский сад „Виниклюзия“ закрыли на карантин», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на СК. Ранее сообщалось, что заболевшие дети лечатся амбулаторно. Выявлено несколько случаев инфекционного заболевания, в связи с чем прокуратура организовала проверку.

Следственный комитет в ЯНАО начал проверку из-за заражения детсадовцев с кишечной инфекцией в Новом Уренгое. Об этом сообщили представители ведомства. «По данному факту зарегистрирована процессуальная проверка. Детский сад „Виниклюзия“ закрыли на карантин», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на СК. Ранее сообщалось, что заболевшие дети лечатся амбулаторно. Выявлено несколько случаев инфекционного заболевания, в связи с чем прокуратура организовала проверку.