31 марта 2023
30 марта 2023

СК заинтересовался отравлением детей в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи проводят проверку Фото:

Следственный комитет в ЯНАО начал проверку из-за заражения детсадовцев с кишечной инфекцией в Новом Уренгое. Об этом сообщили представители ведомства.

«По данному факту зарегистрирована процессуальная проверка. Детский сад „Виниклюзия“ закрыли на карантин», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на СК.

Ранее сообщалось, что заболевшие дети лечатся амбулаторно. Выявлено несколько случаев инфекционного заболевания, в связи с чем прокуратура организовала проверку.

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Следственный комитет в ЯНАО начал проверку из-за заражения детсадовцев с кишечной инфекцией в Новом Уренгое. Об этом сообщили представители ведомства. «По данному факту зарегистрирована процессуальная проверка. Детский сад „Виниклюзия“ закрыли на карантин», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на СК. Ранее сообщалось, что заболевшие дети лечатся амбулаторно. Выявлено несколько случаев инфекционного заболевания, в связи с чем прокуратура организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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