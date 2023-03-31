СК заинтересовался отравлением детей в ЯНАО

Следователи проводят проверку
Следственный комитет в ЯНАО начал проверку из-за заражения детсадовцев с кишечной инфекцией в Новом Уренгое. Об этом сообщили представители ведомства.
«По данному факту зарегистрирована процессуальная проверка. Детский сад „Виниклюзия“ закрыли на карантин», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на СК.
Ранее сообщалось, что заболевшие дети лечатся амбулаторно. Выявлено несколько случаев инфекционного заболевания, в связи с чем прокуратура организовала проверку.
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