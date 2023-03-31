В Екатеринбурге ищут пропавшего 16-летнего подростка

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 16-летнего подростка Никиту Фролова, который пропал 24 марта. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Место пропажи Юго-Западный район Екатеринбурга. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темные. Был одет в ветровку бело-черно-бордового цвета, бейсболку и джинсы черного цвета, светло-серые кроссовки», — рассказали на странице поискового отряда «Прорыв» Свердловская область в соцсети «Вконтакте».
Розыск подростка ведет отдел полиции № 8. По любой информации о местонахождении ребенка просьба звонить по телефону 8 (343)356-42-08 или 112.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.