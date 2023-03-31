31 марта 2023

В Екатеринбурге ищут пропавшего 16-летнего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
Мальчик пропал в Юго-Западном районе Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 16-летнего подростка Никиту Фролова, который пропал 24 марта. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Место пропажи Юго-Западный район Екатеринбурга. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темные. Был одет в ветровку бело-черно-бордового цвета, бейсболку и джинсы черного цвета, светло-серые кроссовки», — рассказали на странице поискового отряда «Прорыв» Свердловская область в соцсети «Вконтакте».

Розыск подростка ведет отдел полиции № 8. По любой информации о местонахождении ребенка просьба звонить по телефону 8 (343)356-42-08 или 112.

Пропавший в Екатеринбурге подросток Никита Фролов
Пропавший в Екатеринбурге подросток Никита Фролов
Фото:

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 16-летнего подростка Никиту Фролова, который пропал 24 марта. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Место пропажи Юго-Западный район Екатеринбурга. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темные. Был одет в ветровку бело-черно-бордового цвета, бейсболку и джинсы черного цвета, светло-серые кроссовки», — рассказали на странице поискового отряда «Прорыв» Свердловская область в соцсети «Вконтакте». Розыск подростка ведет отдел полиции № 8. По любой информации о местонахождении ребенка просьба звонить по телефону 8 (343)356-42-08 или 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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