Швеция озвучила условие полноправного членства Финляндии в НАТО

Глава МИД Швеции Билльстрем: членство Финляндии в НАТО станет полным только после вступления в альянс Швеции

01 апреля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Вступление Финляндии в НАТО позволит укрепить ее безопасность, заявил Тобиас Билльстрем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Членство Финляндии в НАТО станет полным только тогда, когда в Североатлантический альянс вступит Швеция. Об этом заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем. «Членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса», — передает слова Билльстрема официальный сайт правительства Швеции. Он добавил, что решение финских властей о вступлении в НАТО является важным шагом для их страны, который позволит укрепить безопасность не только Финляндии, но и Швеции. Шведские власти со своей стороны сделают все возможное, чтобы добиться вступления Швеции в альянс как можно скорее, заключил Билльстрем. После начала спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет официальным членом НАТО в самые ближайшие дни, пишет «Национальная служба новостей». Что касается Швеции, то в руководстве НАТО в планах ратифицировать ее членство в альянсе до саммита блока 11 июля, сообщает Nation News.

Членство Финляндии в НАТО станет полным только тогда, когда в Североатлантический альянс вступит Швеция. Об этом заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем. «Членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса», — передает слова Билльстрема официальный сайт правительства Швеции. Он добавил, что решение финских властей о вступлении в НАТО является важным шагом для их страны, который позволит укрепить безопасность не только Финляндии, но и Швеции. Шведские власти со своей стороны сделают все возможное, чтобы добиться вступления Швеции в альянс как можно скорее, заключил Билльстрем. После начала спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет официальным членом НАТО в самые ближайшие дни, пишет «Национальная служба новостей». Что касается Швеции, то в руководстве НАТО в планах ратифицировать ее членство в альянсе до саммита блока 11 июля, сообщает Nation News.