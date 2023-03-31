В Екатеринбурге в магазине «Пятерочка» работают саперы

Саперы приехали из-за подозрительного предмета в магазине
В Екатеринбурге на улице 40-летия Октября полиция оцепила магазин «Пятерочка», внутри работают саперы. Об этом сообщили подписчики URA.RU.
«В магазине работают саперы, магазин оцеплен полицией и Росгвардией. Все из-за оставленного бесхозного предмета, который обнаружили в магазине», — рассказали очевидцы.
Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия у полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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