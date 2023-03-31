31 марта 2023

В Екатеринбурге в магазине «Пятерочка» работают саперы

© Служба новостей «URA.RU»
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Место убийства Ксении Каторгиной в Орджоникидзевском районе. Екатеринбург, полицейские, каски, полиция, оцепление, боевая готовность
Саперы приехали из-за подозрительного предмета в магазине Фото:

В Екатеринбурге на улице 40-летия Октября полиция оцепила магазин «Пятерочка», внутри работают саперы. Об этом сообщили подписчики URA.RU.

«В магазине работают саперы, магазин оцеплен полицией и Росгвардией. Все из-за оставленного бесхозного предмета, который обнаружили в магазине», — рассказали очевидцы.

Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия у полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице 40-летия Октября полиция оцепила магазин «Пятерочка», внутри работают саперы. Об этом сообщили подписчики URA.RU. «В магазине работают саперы, магазин оцеплен полицией и Росгвардией. Все из-за оставленного бесхозного предмета, который обнаружили в магазине», — рассказали очевидцы. Корреспондент URA.RU запросил подробности происшествия у полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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