Челябинские волонтеры нашли редкую запчасть для добровольцев на СВО

01 апреля 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Добровольцы обратились к волонтерам, поскольку не могли найти деталь для «Урала» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры из Миасса (Челябинская область) нашли редкую запчасть для автомобиля «Урал», в которой нуждался добровольческий батальон «Южноуралец». Об этом они сообщили в соцсетях. «Представитель добровольческого батальона „Южноуралец“ сообщил, что на передовую нужна запчасть для „Урала“, без которой он не на ходу. Привод вентилятора стоит недешево. Стали обращаться к людям, которые занимаются разбором „Уралов“, и за два дня нашли нужную запчасть», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Запчасть уже передали военнослужащим. Они были приятно удивлены, поскольку долго не могли найти нужную деталь. Ранее за свою активную деятельность миасские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа. Они регулярно помогают бойцам с нужными им вещами.

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) нашли редкую запчасть для автомобиля «Урал», в которой нуждался добровольческий батальон «Южноуралец». Об этом они сообщили в соцсетях. «Представитель добровольческого батальона „Южноуралец“ сообщил, что на передовую нужна запчасть для „Урала“, без которой он не на ходу. Привод вентилятора стоит недешево. Стали обращаться к людям, которые занимаются разбором „Уралов“, и за два дня нашли нужную запчасть», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Запчасть уже передали военнослужащим. Они были приятно удивлены, поскольку долго не могли найти нужную деталь. Ранее за свою активную деятельность миасские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа. Они регулярно помогают бойцам с нужными им вещами.