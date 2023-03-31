Челябинские волонтеры нашли редкую запчасть для добровольцев на СВО

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) нашли редкую запчасть для автомобиля «Урал», в которой нуждался добровольческий батальон «Южноуралец». Об этом они сообщили в соцсетях.
«Представитель добровольческого батальона „Южноуралец“ сообщил, что на передовую нужна запчасть для „Урала“, без которой он не на ходу. Привод вентилятора стоит недешево. Стали обращаться к людям, которые занимаются разбором „Уралов“, и за два дня нашли нужную запчасть», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
Запчасть уже передали военнослужащим. Они были приятно удивлены, поскольку долго не могли найти нужную деталь.
Ранее за свою активную деятельность миасские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа. Они регулярно помогают бойцам с нужными им вещами.
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