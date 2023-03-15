Миасские и чебаркульские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу». Фото

16 марта 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Волонтеры постоянно отправляют грузы «за ленту» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области миасские и чебаркульские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа. Информация об этом опубликована в соцсетях. «Сегодня первый заместитель главы Миасского городского округа Виктор Борадачев вручил благодарственные письма предпринимателям Миасса и Чебаркуля за всестороннюю помощь фронту — кто-то помогает материалами, кто-то оборудованием и техникой, автомобилями, денежными средствами и даже просто своим трудом, чтобы приблизить нашу победу. Благодарственные письма за подписью главы миасского городского округа, а также нагрудные золотые знаки „Zа Победу“ получили Олег Вифлеемский, Евгений Миронов, Олег Белков, Татьяна и Алексей Домашенко, Александр Мурдасов и Валерий Чебыкин. Так держать! Вместе мы обязательно победим», — сообщает паблик «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Как сообщало URA.RU, недавно миасские волонтеры отправили в зону проведения спецоперации одну передвижную баню и собрались сделать вторую. Кроме того, в начале этой недели они объявили конкурс сочинений для школьников и учащихся средних специальных заведений о Родине. Награды получили волонтеры, которые регулярно оказывают материальную помощь фронту «ZOV Миасса» ВКонтакте

В Челябинской области миасские и чебаркульские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа. Информация об этом опубликована в соцсетях. «Сегодня первый заместитель главы Миасского городского округа Виктор Борадачев вручил благодарственные письма предпринимателям Миасса и Чебаркуля за всестороннюю помощь фронту — кто-то помогает материалами, кто-то оборудованием и техникой, автомобилями, денежными средствами и даже просто своим трудом, чтобы приблизить нашу победу. Благодарственные письма за подписью главы миасского городского округа, а также нагрудные золотые знаки „Zа Победу“ получили Олег Вифлеемский, Евгений Миронов, Олег Белков, Татьяна и Алексей Домашенко, Александр Мурдасов и Валерий Чебыкин. Так держать! Вместе мы обязательно победим», — сообщает паблик «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Как сообщало URA.RU, недавно миасские волонтеры отправили в зону проведения спецоперации одну передвижную баню и собрались сделать вторую. Кроме того, в начале этой недели они объявили конкурс сочинений для школьников и учащихся средних специальных заведений о Родине.