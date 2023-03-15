15 марта 2023
14 марта 2023

Миасские и чебаркульские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуманитарная помощь Z Донбассу УФСИН. Пермь, гуманитарная помощь, коробки, жителям донбасса
Волонтеры постоянно отправляют грузы «за ленту» Фото:

В Челябинской области миасские и чебаркульские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа. Информация об этом опубликована в соцсетях.

«Сегодня первый заместитель главы Миасского городского округа Виктор Борадачев вручил благодарственные письма предпринимателям Миасса и Чебаркуля за всестороннюю помощь фронту — кто-то помогает материалами, кто-то оборудованием и техникой, автомобилями, денежными средствами и даже просто своим трудом, чтобы приблизить нашу победу. Благодарственные письма за подписью главы миасского городского округа, а также нагрудные золотые знаки „Zа Победу“ получили Олег Вифлеемский, Евгений Миронов, Олег Белков, Татьяна и Алексей Домашенко, Александр Мурдасов и Валерий Чебыкин. Так держать! Вместе мы обязательно победим», — сообщает паблик «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Как сообщало URA.RU, недавно миасские волонтеры отправили в зону проведения спецоперации одну передвижную баню и собрались сделать вторую. Кроме того, в начале этой недели они объявили конкурс сочинений для школьников и учащихся средних специальных заведений о Родине.

Награды получили волонтеры, которые регулярно оказывают материальную помощь фронту

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинской области миасские и чебаркульские волонтеры получили золотые знаки «Zа Победу» и благодарственные письма от администрации городского округа. Информация об этом опубликована в соцсетях. «Сегодня первый заместитель главы Миасского городского округа Виктор Борадачев вручил благодарственные письма предпринимателям Миасса и Чебаркуля за всестороннюю помощь фронту — кто-то помогает материалами, кто-то оборудованием и техникой, автомобилями, денежными средствами и даже просто своим трудом, чтобы приблизить нашу победу. Благодарственные письма за подписью главы миасского городского округа, а также нагрудные золотые знаки „Zа Победу“ получили Олег Вифлеемский, Евгений Миронов, Олег Белков, Татьяна и Алексей Домашенко, Александр Мурдасов и Валерий Чебыкин. Так держать! Вместе мы обязательно победим», — сообщает паблик «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Как сообщало URA.RU, недавно миасские волонтеры отправили в зону проведения спецоперации одну передвижную баню и собрались сделать вторую. Кроме того, в начале этой недели они объявили конкурс сочинений для школьников и учащихся средних специальных заведений о Родине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...