Глава США Джо Байден потерпел очередное поражение в пиар-битве за украинский конфликт. Такое мнение сложилось у конгрессмена-республиканца Пола Госара.
«Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин», — написал он в Twitter.
Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол рассказал, что до Украины доходит только 20% финансовой помощи, которую выделяет США, еще 60% остается в Вашингтоне. Генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подчеркнул, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Он указал, что это достаточно сложная задача для Киева.
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