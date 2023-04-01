01 апреля 2023

В Конгрессе США высмеяли Байдена за его поражение Путину в украинском конфликте

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Пол Госар высмеял политику Байдена в отношении Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава США Джо Байден потерпел очередное поражение в пиар-битве за украинский конфликт. Такое мнение сложилось у конгрессмена-республиканца Пола Госара.

«Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин», — написал он в Twitter.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол рассказал, что до Украины доходит только 20% финансовой помощи, которую выделяет США, еще 60% остается в Вашингтоне. Генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подчеркнул, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Он указал, что это достаточно сложная задача для Киева.

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Глава США Джо Байден потерпел очередное поражение в пиар-битве за украинский конфликт. Такое мнение сложилось у конгрессмена-республиканца Пола Госара. «Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин», — написал он в Twitter. Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол рассказал, что до Украины доходит только 20% финансовой помощи, которую выделяет США, еще 60% остается в Вашингтоне. Генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подчеркнул, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Он указал, что это достаточно сложная задача для Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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