В аэропорту Сургута более чем на 20 часов задерживается самолет до Норильска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Сургута почти на 21 час задерживается вылет самолета авиакомпании NordStar до Норильска. Причиной длительной задержки рейса стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия, сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта имени Салманова.

«Рейс ТИ 912 из Сургута в Норильск, вылет по расписанию в 8:00 1 апреля задерживается до 4:55 2 апреля. Причиной задержки стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия. Зарегистрированным на рейс пассажирам предоставлена гостиница», — рассказали в справочной службе аэропорта Сургут корреспонденту агентства.