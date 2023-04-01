01 апреля 2023
31 марта 2023

В Сургуте почти на сутки задержали авиарейс в Норильск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, авиакомпания nord star, nord star, nordstar, нордстар
В аэропорту Сургута более чем на 20 часов задерживается самолет до Норильска Фото:

В аэропорту Сургута почти на 21 час задерживается вылет самолета авиакомпании NordStar до Норильска. Причиной длительной задержки рейса стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия, сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта имени Салманова.

«Рейс ТИ 912 из Сургута в Норильск, вылет по расписанию в 8:00 1 апреля задерживается до 4:55 2 апреля. Причиной задержки стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия. Зарегистрированным на рейс пассажирам предоставлена гостиница», — рассказали в справочной службе аэропорта Сургут корреспонденту агентства.

Задержка авиарейса «Сургут — Норильк» по информации онлайн-табло аэропорта
Задержка авиарейса «Сургут — Норильк» по информации онлайн-табло аэропорта
Фото:

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В аэропорту Сургута почти на 21 час задерживается вылет самолета авиакомпании NordStar до Норильска. Причиной длительной задержки рейса стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия, сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта имени Салманова. «Рейс ТИ 912 из Сургута в Норильск, вылет по расписанию в 8:00 1 апреля задерживается до 4:55 2 апреля. Причиной задержки стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия. Зарегистрированным на рейс пассажирам предоставлена гостиница», — рассказали в справочной службе аэропорта Сургут корреспонденту агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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