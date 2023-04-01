Ночная температура в конце апреля опустится до -3
Синоптики прогнозируют минусовые температуры в Челябинской области в конце апреля. По данным метеорологов, столбики термометров по ночам будут опускаться до -3 градусов.
«Похолодание в Челябинской области начнется с 22 апреля. 24—25 апреля ночью прогнозируется до -3 градусов. Днем будет +4…+6», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».
Дневные температуры в Челябинской области весь апрель не будут превышать +15 градусов. Временами ожидаются дожди, погода будет преимущественно пасмурная.
Ранее сообщалось, что 2 апреля в Челябинске потеплеет до +17 градусов. Осадков при этом не ожидается.
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