Челябинцев ждут заморозки в конце апреля. Скрин

02 апреля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Ночная температура в конце апреля опустится до -3 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Синоптики прогнозируют минусовые температуры в Челябинской области в конце апреля. По данным метеорологов, столбики термометров по ночам будут опускаться до -3 градусов. «Похолодание в Челябинской области начнется с 22 апреля. 24—25 апреля ночью прогнозируется до -3 градусов. Днем будет +4…+6», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Дневные температуры в Челябинской области весь апрель не будут превышать +15 градусов. Временами ожидаются дожди, погода будет преимущественно пасмурная. Ранее сообщалось, что 2 апреля в Челябинске потеплеет до +17 градусов. Осадков при этом не ожидается. Скриншот с портала «Гисметео»

Синоптики прогнозируют минусовые температуры в Челябинской области в конце апреля. По данным метеорологов, столбики термометров по ночам будут опускаться до -3 градусов. «Похолодание в Челябинской области начнется с 22 апреля. 24—25 апреля ночью прогнозируется до -3 градусов. Днем будет +4…+6», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Дневные температуры в Челябинской области весь апрель не будут превышать +15 градусов. Временами ожидаются дожди, погода будет преимущественно пасмурная. Ранее сообщалось, что 2 апреля в Челябинске потеплеет до +17 градусов. Осадков при этом не ожидается.