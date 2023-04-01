01 апреля 2023
31 марта 2023

Челябинцев ждут заморозки в конце апреля. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, иней, заморозки, мороз
Ночная температура в конце апреля опустится до -3 Фото:

Синоптики прогнозируют минусовые температуры в Челябинской области в конце апреля. По данным метеорологов, столбики термометров по ночам будут опускаться до -3 градусов.

«Похолодание в Челябинской области начнется с 22 апреля. 24—25 апреля ночью прогнозируется до -3 градусов. Днем будет +4…+6», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».

Дневные температуры в Челябинской области весь апрель не будут превышать +15 градусов. Временами ожидаются дожди, погода будет преимущественно пасмурная.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в Челябинске потеплеет до +17 градусов. Осадков при этом не ожидается.

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Синоптики прогнозируют минусовые температуры в Челябинской области в конце апреля. По данным метеорологов, столбики термометров по ночам будут опускаться до -3 градусов. «Похолодание в Челябинской области начнется с 22 апреля. 24—25 апреля ночью прогнозируется до -3 градусов. Днем будет +4…+6», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Дневные температуры в Челябинской области весь апрель не будут превышать +15 градусов. Временами ожидаются дожди, погода будет преимущественно пасмурная. Ранее сообщалось, что 2 апреля в Челябинске потеплеет до +17 градусов. Осадков при этом не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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