Юрист Кудерко предупредила о риске нарваться на штраф за неправильную парковку во дворе

Парковаться во дворах можно, но есть риск нарваться на штраф, например, из-за оставленного с включенным двигателем автомобиля. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко.
«Городская застройка не всегда соответствует строительным правилам. Машину во дворе оставлять можно, но есть ряд нюансов, к примеру, СанПиН № 74 предусматривает запрет на стоянку авто с работающим двигателем на придомовой территории», — пишет агентство «Прайм», ссылаясь на Елену Кудерко. При этом юрист отметила, что машина с включенным двигателем может стоять во дворе, но не более пяти минут.
Также машину можно оставлять и на тротуаре, если у дома нет парковки, правда необходимо оставлять проход не менее двух метров для пешеходов. Любое отклонение приведет к штрафу до 300 тысяч рублей, при этом если машина оформлена на компанию, частник заплатит 5 тысяч рублей. С жалобами на нарушение правил парковки можно обращаться в управляющую компанию, жилищный надзор или Роспотребнадзор, напомнила Кудерко.
Ранее депутаты фракции «Новые люди» обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести «Единый счет автомобилиста». Такая инициатива избавит водителей от несправедливых штрафов за якобы неуплату долгов из-за неправильной парковки. Также в начале текущего года российским автомобилистам рассказали о штрафе до 15 тысяч рублей за хранение автомобильных покрышек на подземных парковках.
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