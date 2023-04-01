Юрист Кудерко предупредила о риске нарваться на штраф за неправильную парковку во дворе

02 апреля 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Юрист Кудерко заявила, что автомобилистов могут штрафовать за оставленное авто во дворе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парковаться во дворах можно, но есть риск нарваться на штраф, например, из-за оставленного с включенным двигателем автомобиля. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко. «Городская застройка не всегда соответствует строительным правилам. Машину во дворе оставлять можно, но есть ряд нюансов, к примеру, СанПиН № 74 предусматривает запрет на стоянку авто с работающим двигателем на придомовой территории», — пишет агентство «Прайм», ссылаясь на Елену Кудерко. При этом юрист отметила, что машина с включенным двигателем может стоять во дворе, но не более пяти минут. Также машину можно оставлять и на тротуаре, если у дома нет парковки, правда необходимо оставлять проход не менее двух метров для пешеходов. Любое отклонение приведет к штрафу до 300 тысяч рублей, при этом если машина оформлена на компанию, частник заплатит 5 тысяч рублей. С жалобами на нарушение правил парковки можно обращаться в управляющую компанию, жилищный надзор или Роспотребнадзор, напомнила Кудерко. Ранее депутаты фракции «Новые люди» обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести «Единый счет автомобилиста». Такая инициатива избавит водителей от несправедливых штрафов за якобы неуплату долгов из-за неправильной парковки. Также в начале текущего года российским автомобилистам рассказали о штрафе до 15 тысяч рублей за хранение автомобильных покрышек на подземных парковках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парковаться во дворах можно, но есть риск нарваться на штраф, например, из-за оставленного с включенным двигателем автомобиля. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко. «Городская застройка не всегда соответствует строительным правилам. Машину во дворе оставлять можно, но есть ряд нюансов, к примеру, СанПиН № 74 предусматривает запрет на стоянку авто с работающим двигателем на придомовой территории», — пишет агентство «Прайм», ссылаясь на Елену Кудерко. При этом юрист отметила, что машина с включенным двигателем может стоять во дворе, но не более пяти минут. Также машину можно оставлять и на тротуаре, если у дома нет парковки, правда необходимо оставлять проход не менее двух метров для пешеходов. Любое отклонение приведет к штрафу до 300 тысяч рублей, при этом если машина оформлена на компанию, частник заплатит 5 тысяч рублей. С жалобами на нарушение правил парковки можно обращаться в управляющую компанию, жилищный надзор или Роспотребнадзор, напомнила Кудерко. Ранее депутаты фракции «Новые люди» обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести «Единый счет автомобилиста». Такая инициатива избавит водителей от несправедливых штрафов за якобы неуплату долгов из-за неправильной парковки. Также в начале текущего года российским автомобилистам рассказали о штрафе до 15 тысяч рублей за хранение автомобильных покрышек на подземных парковках.