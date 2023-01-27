Автомобилистов предупредили о неожиданном штрафе

Специалист по пожарной безопасности: водителей будут штрафовать на 15 тысяч за хранение покрышек на подземной парковке

28 января 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

За хранение автопокрышек на подземной парковке водителей будут штрафовать на 15 тысяч рублей, заявил Павел Козьминых Фото: Александр Мамаев © URA.RU Автомобилистам грозит штраф до 15 тысяч рублей за хранение автомобильных покрышек на подземных парковках. Об этом напомнил специалист по пожарной безопасности, основатель мобильного приложения Fire Check Павел Козьминых. «Ее [покрышку] необходимо хранить в отдельных помещениях», — подчеркнул Павел Козьминых. Его слова приводят РИА Новости. Козьминых напомнил, что в 2022 году был увеличен штраф за нарушение требований пожарной безопасности. Для юридических лиц он вырос в пять раз и составляет 15 тысяч рублей, а для юридических лиц увеличился до 400 тысяч рублей. Кроме того, подчеркнул эксперт, при повторном нарушении штраф вырастет до 20 и 800 тысяч соответственно. Ранее сообщалось, что россияне могут жаловаться на водителей за неправильную парковку через специальное приложение «Народный инспектор». На основе этих данных, водителей авто будут штрафовать. Также, что касается штрафов, теперь в 2023 году водителей будут штрафовать и за использование летней резины зимой.

Автомобилистам грозит штраф до 15 тысяч рублей за хранение автомобильных покрышек на подземных парковках. Об этом напомнил специалист по пожарной безопасности, основатель мобильного приложения Fire Check Павел Козьминых. «Ее [покрышку] необходимо хранить в отдельных помещениях», — подчеркнул Павел Козьминых. Его слова приводят РИА Новости. Козьминых напомнил, что в 2022 году был увеличен штраф за нарушение требований пожарной безопасности. Для юридических лиц он вырос в пять раз и составляет 15 тысяч рублей, а для юридических лиц увеличился до 400 тысяч рублей. Кроме того, подчеркнул эксперт, при повторном нарушении штраф вырастет до 20 и 800 тысяч соответственно. Ранее сообщалось, что россияне могут жаловаться на водителей за неправильную парковку через специальное приложение «Народный инспектор». На основе этих данных, водителей авто будут штрафовать. Также, что касается штрафов, теперь в 2023 году водителей будут штрафовать и за использование летней резины зимой.