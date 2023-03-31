«Новые люди» спасут водителей от неправильных штрафов за парковку

31 марта 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Российских водителей хотят защитить от несправедливых штрафов Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты фракции «Новые люди» обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести «Единый счет автомобилиста». Данная инициатива поможет избавить водителей от несправедливых штрафов за якобы неуплату долгов из-за неправильной парковки. Об этом сообщает пресс-служба партии. «К нашим депутатам регулярно поступают жалобы на работу приложения „Парковки России“. Из-за сбоев системы оплата часто не проходит, а людям начисляются штрафы», — пояснил депутат от «Новых людей» Антон Ткачев, говоря о необходимости введения новой инициативы. То есть, когда водителям приходит штраф за неправильную парковку и они его вовремя оплачивают через приложение «Парковки России», из-за системной ошибки оплата может не проходить. В этом случае водителям начисляется уже другой штраф — за неуплату долга. По словам Ткачева, введение «Единого счета автомобилиста» поможет водителям избавиться от системных ошибок. У них будет единый счет, с которого оплата штрафа будет списываться автоматически. И не нужно будет использовать для этого стороннее приложение и зависеть от стабильности интернета. «Мы отправили эту инициативу на проработку в правительство. Наша цель — не штрафовать людей, а сделать оплату парковок удобной и понятной», — подытожил Ткачев. Отмечается, что в Москве уже действует система оплаты на ЦКАД, М-12 и Московского скоростного диаметра с единого счета. С помощью системы у водителей автоматически списываются деньги за проезд по платным дорогам. Ранее «Новые люди» также внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту россиян от кредитных мошенников. Он обяжет банки и микрофинансовые организации (МФО) автоматически информировать граждан о взятом кредите. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести «Единый счет автомобилиста». Данная инициатива поможет избавить водителей от несправедливых штрафов за якобы неуплату долгов из-за неправильной парковки. Об этом сообщает пресс-служба партии. «К нашим депутатам регулярно поступают жалобы на работу приложения „Парковки России“. Из-за сбоев системы оплата часто не проходит, а людям начисляются штрафы», — пояснил депутат от «Новых людей» Антон Ткачев, говоря о необходимости введения новой инициативы. То есть, когда водителям приходит штраф за неправильную парковку и они его вовремя оплачивают через приложение «Парковки России», из-за системной ошибки оплата может не проходить. В этом случае водителям начисляется уже другой штраф — за неуплату долга. По словам Ткачева, введение «Единого счета автомобилиста» поможет водителям избавиться от системных ошибок. У них будет единый счет, с которого оплата штрафа будет списываться автоматически. И не нужно будет использовать для этого стороннее приложение и зависеть от стабильности интернета. «Мы отправили эту инициативу на проработку в правительство. Наша цель — не штрафовать людей, а сделать оплату парковок удобной и понятной», — подытожил Ткачев. Отмечается, что в Москве уже действует система оплаты на ЦКАД, М-12 и Московского скоростного диаметра с единого счета. С помощью системы у водителей автоматически списываются деньги за проезд по платным дорогам. Ранее «Новые люди» также внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту россиян от кредитных мошенников. Он обяжет банки и микрофинансовые организации (МФО) автоматически информировать граждан о взятом кредите.