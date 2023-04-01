Онколог Самойленко сообщил о вызывающих рак шампунях

Сухие шампуни с повышенным содержанием бензола могут вызвать развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказал старший научный сотрудник национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Игорь Самойленко.
«Сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний, поэтому использование таких средств лучше ограничить», — передает слова Игоря Самойленко РИА Новости. «Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия», — пояснил врач. Он отметил, что бензол обладает летучими свойствами и при вдыхании может вызвать онкологические заболевания дыхательных путей, а при попадании на кожу — рак кожи. Жидкие шампуни бензол практически не содержат, поэтому они безопасны для потребителя.
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