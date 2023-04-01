01 апреля 2023

Врач Сопрун предупредила об опасности самолечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач заявила об опасности иммунобиологической терапии в домашних условиях Фото:

Вне клиники можно проводить отдельные медицинские процедуры, однако иммунобиологическая терапия возможна лишь в условиях стационара. Об этом сообщила врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.

«Препараты, связанные с иммунобиологической терапией, нельзя вводить в домашних условиях. Сделать это может только медицинский работник», — пишет агентство «Прайм», ссылаясь на Сопрун.

По ее словам, данные препараты назначаются только после диагностики пациента. Также важно, чтобы человек был здоров, в противном случае иммунобиологическая терапия ему не назначается и не рекомендуется, поскольку она может привести к необратимым изменениям со стороны иммунной системы. Другой важный аспект — наличие у препаратов сертификата соответствия необходимым требованиям.

Ранее в московской больнице скончалась пятикурсница медицинского университета, отравившаяся медицинскими препаратами. Известно, что она принимала иммунный препарат на основе плаценты «Лаеннек» без назначения врача, сообщает «Газета.ru». Устанавливается, этот ли медикамент стал причиной отравления девушки.

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Вне клиники можно проводить отдельные медицинские процедуры, однако иммунобиологическая терапия возможна лишь в условиях стационара. Об этом сообщила врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. «Препараты, связанные с иммунобиологической терапией, нельзя вводить в домашних условиях. Сделать это может только медицинский работник», — пишет агентство «Прайм», ссылаясь на Сопрун. По ее словам, данные препараты назначаются только после диагностики пациента. Также важно, чтобы человек был здоров, в противном случае иммунобиологическая терапия ему не назначается и не рекомендуется, поскольку она может привести к необратимым изменениям со стороны иммунной системы. Другой важный аспект — наличие у препаратов сертификата соответствия необходимым требованиям. Ранее в московской больнице скончалась пятикурсница медицинского университета, отравившаяся медицинскими препаратами. Известно, что она принимала иммунный препарат на основе плаценты «Лаеннек» без назначения врача, сообщает «Газета.ru». Устанавливается, этот ли медикамент стал причиной отравления девушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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