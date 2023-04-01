Врач Сопрун предупредила об опасности самолечения

Вне клиники можно проводить отдельные медицинские процедуры, однако иммунобиологическая терапия возможна лишь в условиях стационара. Об этом сообщила врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.
«Препараты, связанные с иммунобиологической терапией, нельзя вводить в домашних условиях. Сделать это может только медицинский работник», — пишет агентство «Прайм», ссылаясь на Сопрун.
По ее словам, данные препараты назначаются только после диагностики пациента. Также важно, чтобы человек был здоров, в противном случае иммунобиологическая терапия ему не назначается и не рекомендуется, поскольку она может привести к необратимым изменениям со стороны иммунной системы. Другой важный аспект — наличие у препаратов сертификата соответствия необходимым требованиям.
Ранее в московской больнице скончалась пятикурсница медицинского университета, отравившаяся медицинскими препаратами. Известно, что она принимала иммунный препарат на основе плаценты «Лаеннек» без назначения врача, сообщает «
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