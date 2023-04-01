В ДТП с грузовиком на курганской трассе погибла женщина

Авария произошла рано утром 2 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате аварии на 275-м километре федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области с участием легкового автомобиля и грузовика погибла женщина. Инцидент произошел 2 апреля в районе 4:00, рассказали госавтоинспекторы.

«Женщина-водитель на автомобиле ВАЗ-21093 двигалась по автодороге в сторону поселка Варгаши. На переднем сидении находился пассажир. По встречному направлению двигался грузовик MAN. По предварительной информации, в районе перекрестка трасса „Иртыш“ — микрорайон Глинки водитель легкового автомобиля выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком. Пассажир „легковушки“ — неустановленная женщина — от полученных травм скончались на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе ГИБДД по Курганской области.

Водитель легкового автомобиля после случившегося с тяжелыми травмами была доставлена в медучреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее в регионе на федеральной трассе «Иртыш» произошла авария, в которой погибли два человека и еще двое попали в больницу. ДТП произошло в девять часов вечера 22 марта в Макушинском округе.