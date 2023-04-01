Baza: в Брянской области солдат взял в заложники около десяти военных 02 апреля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 + Командир части убедил мобилизованного отпустить заложников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Брянской области военнослужащий взял в заложники порядка 10 военных, так как узнал, что в зоне спецоперации погибли его родные. Он был вооружен автоматом и гранатами. По предварительным данным, он был мобилизованным, пишет telegram-канал Baza. «35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих племянников на СВО, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры», — передает Baza. Уточняется, что мужчина был вооружен автоматом и гранатами. При этом никаких требований он не выдвигал, написали в telegram-канале. Полицейские окружили дом культуры и вызвала переговорщика. Также в переговорах участвовал командир воинской части мобилизованного, которому удалось убедить мужчину отпустить заложников. URA.RU направило запрос в УМВД России по Брянской области для уточнения информации. На данный момент ответа не последовало. В Брянской области военнослужащий взял в заложники порядка 10 военных, так как узнал, что в зоне спецоперации погибли его родные. Он был вооружен автоматом и гранатами. По предварительным данным, он был мобилизованным, пишет telegram-канал Baza. «35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих племянников на СВО, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры», — передает Baza. Уточняется, что мужчина был вооружен автоматом и гранатами. При этом никаких требований он не выдвигал, написали в telegram-канале. Полицейские окружили дом культуры и вызвала переговорщика. Также в переговорах участвовал командир воинской части мобилизованного, которому удалось убедить мужчину отпустить заложников. URA.RU направило запрос в УМВД России по Брянской области для уточнения информации. На данный момент ответа не последовало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям