Baza: в Брянской области солдат взял в заложники около десяти военных

В Брянской области военнослужащий взял в заложники порядка 10 военных, так как узнал, что в зоне спецоперации погибли его родные. Он был вооружен автоматом и гранатами. По предварительным данным, он был мобилизованным, пишет telegram-канал Baza.
«35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих племянников на СВО, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры», — передает Baza. Уточняется, что мужчина был вооружен автоматом и гранатами. При этом никаких требований он не выдвигал, написали в telegram-канале.
Полицейские окружили дом культуры и вызвала переговорщика. Также в переговорах участвовал командир воинской части мобилизованного, которому удалось убедить мужчину отпустить заложников.
URA.RU направило запрос в УМВД России по Брянской области для уточнения информации. На данный момент ответа не последовало.
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