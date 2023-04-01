01 апреля 2023

Baza: в Брянской области солдат взял в заложники около десяти военных

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Командир части убедил мобилизованного отпустить заложников Фото:

В Брянской области военнослужащий взял в заложники порядка 10 военных, так как узнал, что в зоне спецоперации погибли его родные. Он был вооружен автоматом и гранатами. По предварительным данным, он был мобилизованным, пишет telegram-канал Baza.

«35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих племянников на СВО, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры», — передает Baza. Уточняется, что мужчина был вооружен автоматом и гранатами. При этом никаких требований он не выдвигал, написали в telegram-канале.

Полицейские окружили дом культуры и вызвала переговорщика. Также в переговорах участвовал командир воинской части мобилизованного, которому удалось убедить мужчину отпустить заложников.

URA.RU направило запрос в УМВД России по Брянской области для уточнения информации. На данный момент ответа не последовало.

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В Брянской области военнослужащий взял в заложники порядка 10 военных, так как узнал, что в зоне спецоперации погибли его родные. Он был вооружен автоматом и гранатами. По предварительным данным, он был мобилизованным, пишет telegram-канал Baza. «35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих племянников на СВО, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном доме культуры», — передает Baza. Уточняется, что мужчина был вооружен автоматом и гранатами. При этом никаких требований он не выдвигал, написали в telegram-канале. Полицейские окружили дом культуры и вызвала переговорщика. Также в переговорах участвовал командир воинской части мобилизованного, которому удалось убедить мужчину отпустить заложников. URA.RU направило запрос в УМВД России по Брянской области для уточнения информации. На данный момент ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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