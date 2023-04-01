Орешкин отметил важность профессии геолога для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощник президента России Максим Орешкин вручил геологам из ХМАО награды от Путина во время торжественной церемонии, которая прошла в Сургуте. Информацию о мероприятии передает корреспондент URA.RU.

«Для России геолог одна из ключевых, базовых профессий. Я с глубоким уважением и благодарностью к людям этой профессии сегодня нахожусь здесь. С большим удовольствием приму участие в награждении тех, кто этого действительно заслуживает», — сказал в выступлении Орешкин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» вручена Геннадию Бурцеву и Елене Жиляковой. Геннадий Бурцев ранее занимал должность заместителя руководителя «Сургутнефтегаза», а Елена Жилякова работает контролером службы контроля качества в этой же компании. Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено Ануару Фазлиеву, ранее занимавшему должность мастера по сложным работам в бурении скважин в компании «Сургутнефтегаз».

Ранее URA.RU сообщало, что помощник президента Максим Орешкин 2 апреля проведет закрытую встречу с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой. После запланирована встреча с ветеранами геологоразведки и выступление перед студентами.