Медведев поставил на место Борреля после его высказывания про День дурака

День дурака является «профессиональным праздником» главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Именно так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на высказывание европейского дипломата по поводу председательства России в Совбезе ООН.
«Ну, а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что этот праздник является «профессиональным днем» Борреля.
Ранее Боррель допустил острое высказывание в сторону России. Он заявил, что председательство России в Совбезе ООН, которое начинается 1 апреля, идеально подходит для этого праздника.
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