Медведев поставил на место Борреля после его высказывания про День дурака

Медведев назвал День Дурака профессиональным праздником Жозепа Борреля
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
День дурака является профессиональным праздником Борреля, заявил Дмитрий Медведев Фото:

День дурака является «профессиональным праздником» главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Именно так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на высказывание европейского дипломата по поводу председательства России в Совбезе ООН.

«Ну, а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что этот праздник является «профессиональным днем» Борреля.

Ранее Боррель допустил острое высказывание в сторону России. Он заявил, что председательство России в Совбезе ООН, которое начинается 1 апреля, идеально подходит для этого праздника.

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День дурака является «профессиональным праздником» главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Именно так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на высказывание европейского дипломата по поводу председательства России в Совбезе ООН. «Ну, а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что этот праздник является «профессиональным днем» Борреля. Ранее Боррель допустил острое высказывание в сторону России. Он заявил, что председательство России в Совбезе ООН, которое начинается 1 апреля, идеально подходит для этого праздника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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