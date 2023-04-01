Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совбезе ООН подходит для 1 апреля. Так он отреагировал на публикации украинских СМИ и журналистов, которые пошутили на эту тему.
«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в соцсети Twitter. По его словам, ЕС будет препятствовать «злоупотреблению со стороны России на должности председателя».
Россия с 1 апреля на месяц станет председателем Совбеза ООН. Сообщалось, что основными вопросами для обсуждения будут урегулирование ситуации на Ближнем востоке, риски при экспорте вооружений и «эффективная многосторонность». Украинские СМИ и журналисты предположили, что такое заявление связано с 1 апреля. Ранее экс-соучредитель общеевропейской партии Volt и соучредитель глобального массового движения Atlas Коломб Каэн-Сальвадор заявил, что постоянные члены Совбеза ООН будут бойкотировать организацию, если Россия станет председателем в апреле.
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