01 апреля 2023

Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель заявил, что РФ якобы нарушает суть правовых основ ООН Фото:

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совбезе ООН подходит для 1 апреля. Так он отреагировал на публикации украинских СМИ и журналистов, которые пошутили на эту тему.

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в соцсети Twitter. По его словам, ЕС будет препятствовать «злоупотреблению со стороны России на должности председателя».

Россия с 1 апреля на месяц станет председателем Совбеза ООН. Сообщалось, что основными вопросами для обсуждения будут урегулирование ситуации на Ближнем востоке, риски при экспорте вооружений и «эффективная многосторонность». Украинские СМИ и журналисты предположили, что такое заявление связано с 1 апреля. Ранее экс-соучредитель общеевропейской партии Volt и соучредитель глобального массового движения Atlas Коломб Каэн-Сальвадор заявил, что постоянные члены Совбеза ООН будут бойкотировать организацию, если Россия станет председателем в апреле.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совбезе ООН подходит для 1 апреля. Так он отреагировал на публикации украинских СМИ и журналистов, которые пошутили на эту тему. «Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в соцсети Twitter. По его словам, ЕС будет препятствовать «злоупотреблению со стороны России на должности председателя». Россия с 1 апреля на месяц станет председателем Совбеза ООН. Сообщалось, что основными вопросами для обсуждения будут урегулирование ситуации на Ближнем востоке, риски при экспорте вооружений и «эффективная многосторонность». Украинские СМИ и журналисты предположили, что такое заявление связано с 1 апреля. Ранее экс-соучредитель общеевропейской партии Volt и соучредитель глобального массового движения Atlas Коломб Каэн-Сальвадор заявил, что постоянные члены Совбеза ООН будут бойкотировать организацию, если Россия станет председателем в апреле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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