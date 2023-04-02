В Минобороны Чехии определили, каким должен быть посредник для мира между РФ и Украиной

Глава Минобороны Чехии Чернохова: страна-посредник между РФ и Украиной должна уважать мнениях всех сторон

02 апреля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Страна-посредник должна искренне желать завершения конфликта на Украине, заявила Яна Чернохова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любая страна может стать посредником между Москвой и Киевом для достижения мира на Украине. С таким заявлением выступила глава минобороны Чехии Яна Чернохова. По ее словам, главное, чтобы целью этого государства было завершение украинского конфликта. «Весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились. Если найдется страна-посредник, которая будет на это способна, я ей зааплодирую», — передает слова Черноховой чешское телевидение . Она добавила, что неважно из какого именно лагеря будет эта страна. Важно то, чтобы такое государство уважало мнения всех сторон, включая Россию, заключила Чернохова. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Китай не подходит на роль посредника для разрешения украинского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Россию и Украину в Стамбул для проведения новых переговоров по установлению мира, передает «Царьград». Сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, историк Петер Брандт выступил к западным странам с предложением привлечь к урегулированию конфликта Индию и Китай, сообщает деловое издание «Взгляд».

Любая страна может стать посредником между Москвой и Киевом для достижения мира на Украине. С таким заявлением выступила глава минобороны Чехии Яна Чернохова. По ее словам, главное, чтобы целью этого государства было завершение украинского конфликта. «Весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились. Если найдется страна-посредник, которая будет на это способна, я ей зааплодирую», — передает слова Черноховой чешское телевидение. Она добавила, что неважно из какого именно лагеря будет эта страна. Важно то, чтобы такое государство уважало мнения всех сторон, включая Россию, заключила Чернохова. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Китай не подходит на роль посредника для разрешения украинского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Россию и Украину в Стамбул для проведения новых переговоров по установлению мира, передает «Царьград». Сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, историк Петер Брандт выступил к западным странам с предложением привлечь к урегулированию конфликта Индию и Китай, сообщает деловое издание «Взгляд».