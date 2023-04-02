Кто такой и чем известен погибший военкор Владлен Татарский

Владлен Татарский — донецкий ополченец, родившийся 25 апреля 1982 года в Макеевке. Также он являлся известным военным корреспондентом, освещающим события в ДНР и ЛНР. Настоящее имя Татарского — Максим Фомин. URA.RU рассказывает, чем был известен военный корреспондент, погибший 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга.
Татарский впервые участвовал в военных действиях летом 2014 года в Донбассе. Он воевал под началом полевого командира Игоря Безлера. Позже он попал в подразделение «Витязь». После преобразования ополчения в Народную милицию перешел в разведроту четвертой бригады НМ ЛНР, где прослужил до конца 2014 года. Весной 2015 года вновь вернулся на службу, провоевав год в батальоне «Восток», а в 2017 году был направлен в батальонную разведку НМ ЛНР.
В 2019 году он начал вести личный блог в своем telegram-канале «Владлен Татарский». Его репортажи собирали сотни тысяч просмотров. Каждый день Татарский выкладывал боевые сводки, мнения о происходящем на фронте. Также он написал две книги: «Война» и автобиографическое повествование «Бег». После начала спецоперации на Украине военкор снова приехал в Донбасс и был зачислен в батальон «Восток». Он оперативно сообщал о всех событиях, происходящих в ДНР и ЛНР.
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, еще 16 человек пострадали.
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