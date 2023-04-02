В Челябинской области рыбаки активно закрывают сезон зимней рыбалки. Последним уловом на «твердой воде» они делятся в соцсетях.
«Вернулся с Увильдов. Рыбка капризничала, но поклевывала. Итог — ровно 70 голов. Сезон закрыл», — рассказал Женя У. в сообществе «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте».
Иван С. поделился в паблике фото улова на водоеме Аргази. По его словам, клев шел с 11 до 13 часов, удалось выловить порядка 7,5 килограммов рыбы. Другие рыбаки рассказали, что там же поймали ведро рыбы.
Кроме того, отчитались о закрытии зимнего сезона рыбаки на озере Синеглазово, Первое, Второе, Иткуль, Камбулат и многих других. Челябинцы предупредили, что на многих озерах лед стал непрочным, выходить на него теперь очень опасно.
Сезон зимней рыбалки закрыли на водохранилище Аргази
Сообщество «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте».
На Первом озере рыбаки начали проваливаться под лед
Сообщество «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте».
Последние щуки зимнего сезона пойманы на пруду Камбулат
Сообщество «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте».
В Челябинской области рыбаки активно закрывают сезон зимней рыбалки. Последним уловом на «твердой воде» они делятся в соцсетях. «Вернулся с Увильдов. Рыбка капризничала, но поклевывала. Итог — ровно 70 голов. Сезон закрыл», — рассказал Женя У. в сообществе «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте». Иван С. поделился в паблике фото улова на водоеме Аргази. По его словам, клев шел с 11 до 13 часов, удалось выловить порядка 7,5 килограммов рыбы. Другие рыбаки рассказали, что там же поймали ведро рыбы. Кроме того, отчитались о закрытии зимнего сезона рыбаки на озере Синеглазово, Первое, Второе, Иткуль, Камбулат и многих других. Челябинцы предупредили, что на многих озерах лед стал непрочным, выходить на него теперь очень опасно.