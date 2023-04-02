02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Челябинские рыбаки закрывают зимний сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Круги на реке Миасс. Челябинск, пенсионер, зима, зимняя рыбалка, рыбак, дедушка, рыболов
Выход на лед стал очень опасен Фото:

В Челябинской области рыбаки активно закрывают сезон зимней рыбалки. Последним уловом на «твердой воде» они делятся в соцсетях.

«Вернулся с Увильдов. Рыбка капризничала, но поклевывала. Итог — ровно 70 голов. Сезон закрыл», — рассказал Женя У. в сообществе «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте».

Иван С. поделился в паблике фото улова на водоеме Аргази. По его словам, клев шел с 11 до 13 часов, удалось выловить порядка 7,5 килограммов рыбы. Другие рыбаки рассказали, что там же поймали ведро рыбы.

Кроме того, отчитались о закрытии зимнего сезона рыбаки на озере Синеглазово, Первое, Второе, Иткуль, Камбулат и многих других. Челябинцы предупредили, что на многих озерах лед стал непрочным, выходить на него теперь очень опасно.

Сезон зимней рыбалки закрыли на водохранилище Аргази
Сезон зимней рыбалки закрыли на водохранилище Аргази
На Первом озере рыбаки начали проваливаться под лед
На Первом озере рыбаки начали проваливаться под лед
Последние щуки зимнего сезона пойманы на пруду Камбулат
Последние щуки зимнего сезона пойманы на пруду Камбулат

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В Челябинской области рыбаки активно закрывают сезон зимней рыбалки. Последним уловом на «твердой воде» они делятся в соцсетях. «Вернулся с Увильдов. Рыбка капризничала, но поклевывала. Итог — ровно 70 голов. Сезон закрыл», — рассказал Женя У. в сообществе «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте». Иван С. поделился в паблике фото улова на водоеме Аргази. По его словам, клев шел с 11 до 13 часов, удалось выловить порядка 7,5 килограммов рыбы. Другие рыбаки рассказали, что там же поймали ведро рыбы. Кроме того, отчитались о закрытии зимнего сезона рыбаки на озере Синеглазово, Первое, Второе, Иткуль, Камбулат и многих других. Челябинцы предупредили, что на многих озерах лед стал непрочным, выходить на него теперь очень опасно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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