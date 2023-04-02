Эрдоган: двери Турции закрыты для посла Байдена

Турция закрыла двери для посла США в Анкаре, который ранее встретился с Кемалем Кылычдароглу — единым кандидатом от оппозиции на выборах в президенты Турции, которые состоятся 14 мая. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Встреча произошла по инициативе посла США.
«Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти», —
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально заявил, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая, пишет RT. Единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в Турции. Заявление уже передано в Высший избирательный совет страны, сообщает
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