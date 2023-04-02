Свердловская область поднялась в топе социально-устойчивых регионов

Свердловская область по итогам 2022 года заняла 18 место в рейтинге регионов России по социально-экономической устойчивости. В сравнении с данными в предыдущем квартале уральский регион поднялся на одну позицию, следует из рейтинга Фонда гражданского общества.
«Во второй десятке находятся Иркутская область, Камчатский край <…> Свердловская область», — приводит данные рейтинга фонда «Известия». Уральский регион поднялся на одну позицию по итогам 2022 года, если сравнивать с цифрами за прошлый квартал.
В тройку лидеров среди регионов РФ по социально-экономической устойчивости входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Также среди регионов Уральского федерального округа Свердловскую область опередили ХМАО, который занял шестое место, и Тюменская область, занявшая 15 место.
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