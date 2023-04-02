02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В Кургане ожидается аномально теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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4—5 апреля температура воздуха в Кургане составит от +17 до +19 градусов Фото:

В Кургане с третьего по шестое апреля ожидается аномально теплая и солнечная погода. Температура будет выше нормы на 5-7 градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45».

«С третьего по шестое апреля будет аномально теплая погода. Температура поднимется на 5-7 градусов выше нормы. Четвертого и пятого апреля она составит от +17 до +19 градусов, а ночью — от 0 до -2 градусов. Высока вероятность установления новых максимумов», — сообщает Винштейн.

По словам синоптика, похолодание придет после шестого апреля. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-3 градуса.

Ранее URA.RU писало, что на выходных в Курганской области ожидалось резкое потепление. По прогнозу областного ЦГМС, 1 апреля температура поднялась до +16 градусов.

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В Кургане с третьего по шестое апреля ожидается аномально теплая и солнечная погода. Температура будет выше нормы на 5-7 градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45». «С третьего по шестое апреля будет аномально теплая погода. Температура поднимется на 5-7 градусов выше нормы. Четвертого и пятого апреля она составит от +17 до +19 градусов, а ночью — от 0 до -2 градусов. Высока вероятность установления новых максимумов», — сообщает Винштейн. По словам синоптика, похолодание придет после шестого апреля. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-3 градуса. Ранее URA.RU писало, что на выходных в Курганской области ожидалось резкое потепление. По прогнозу областного ЦГМС, 1 апреля температура поднялась до +16 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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