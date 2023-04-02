В Кургане ожидается аномально теплая погода

03 апреля 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

4—5 апреля температура воздуха в Кургане составит от +17 до +19 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с третьего по шестое апреля ожидается аномально теплая и солнечная погода. Температура будет выше нормы на 5-7 градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45». «С третьего по шестое апреля будет аномально теплая погода. Температура поднимется на 5-7 градусов выше нормы. Четвертого и пятого апреля она составит от +17 до +19 градусов, а ночью — от 0 до -2 градусов. Высока вероятность установления новых максимумов», — сообщает Винштейн. По словам синоптика, похолодание придет после шестого апреля. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-3 градуса. Ранее URA.RU писало, что на выходных в Курганской области ожидалось резкое потепление. По прогнозу областного ЦГМС, 1 апреля температура поднялась до +16 градусов.

В Кургане с третьего по шестое апреля ожидается аномально теплая и солнечная погода. Температура будет выше нормы на 5-7 градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45». «С третьего по шестое апреля будет аномально теплая погода. Температура поднимется на 5-7 градусов выше нормы. Четвертого и пятого апреля она составит от +17 до +19 градусов, а ночью — от 0 до -2 градусов. Высока вероятность установления новых максимумов», — сообщает Винштейн. По словам синоптика, похолодание придет после шестого апреля. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-3 градуса. Ранее URA.RU писало, что на выходных в Курганской области ожидалось резкое потепление. По прогнозу областного ЦГМС, 1 апреля температура поднялась до +16 градусов.