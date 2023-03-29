Курганцев ждет резкое потепление на выходных

В Курганской области потеплеет до +16 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на выходных ожидается резкое потепление. По прогнозу синоптиков, в субботу 1 апреля температура поднимется до +16. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 1.04.2023, температура воздуха днем: +11,+16 градусов, при натекании облачности до + 6 градусов. Ветер: южный и юго-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы до 18 метров», — указано на сайте. Ночью и днем переменная облачность, преимущественно без осадков.

В воскресенье днем температура снизится до +13 градусов. Ожидается южный ветер до четырех метров в секунду. Ночью похолодает до -1 градуса. Осадки 2 апреля также маловероятны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане побит температурный рекорд 1988 года. Максимальная температура 28 марта составила +14,4 градусов. Еще один температурный рекорд был побит 17 марта. Тогда потеплело до +8.6 градусов, что более чем на треть выше показателей, зафиксированных в 1940 году.