Храм в селе Копально был построен в 1877 году и закрыт в 1923 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Пермского края решили восстановить старинный храм в селе Копально. Он был построен в 1877 году, сообщается в telegram-канале «Моя Пермь: 300-летие».

«Неравнодушные жители восстанавливают храм в селе Копально. Он был построен в 1877 году, а закрыт в 1923 году», — сообщается в telegram-канале.

Как говорится в посте, позже здание храма использовалось в качестве местного дома культуры. При его восстановлении были обнаружены настенные фрески и иконы, которым «более 140 лет».

Ранее URA.RU писало, что в поселке Павловский (Пермский край) храм, который восстанавливают местные жители, лишился денег. Накопленные при помощи богослужений 20 тысяч рублей списали со счета судебные приставы. По словам настоятеля Алексея Казанцева, прихожане собирали деньги на оплату коммунальных услуг.

Храм был построен в 1877 году Фото: telegram-канал «Моя Пермь: 300-летие»