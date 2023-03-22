Пермские приставы обнулили счет храма, который восстанавливают прихожане

Приставы списали 20 тысяч рублей, которые собирали прихожане Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В поселке Павловский Пермского края храм, который жители восстанавливают всем миром, лишился денег. Со счета их списали судебные приставы. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла Алексей Казанцев утверждает, что уведомлений о долгах не получал, а деньги собирали прихожане на оплату коммунальных услуг.

«Судебные приставы в городе Очере списали с нашего банковского счета 20000 рублей без всяких уведомлений. Эти средства были накоплены от совершения богослужений в течение месяца прихожанами для оплаты коммунальных расходов и налогов», — пишет священник в соцсетях.

Настоятель просит людей помочь храму деньгами, чтобы спасти его от долгов и отключения электричества. URA.RU направило запрос в ГУФССП по Пермскому краю о причинах списания средств храма. Ответ в ведомстве обещали предоставить позже. Ранее Казанцев рассказывал, что приход судится с поставщиками теплоэнергии, которые вменяют крупный долг за отопление.