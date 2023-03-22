22 марта 2023

Пермские приставы обнулили счет храма, который восстанавливают прихожане

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое отделение ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
Приставы списали 20 тысяч рублей, которые собирали прихожане Фото:

В поселке Павловский Пермского края храм, который жители восстанавливают всем миром, лишился денег. Со счета их списали судебные приставы. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла Алексей Казанцев утверждает, что уведомлений о долгах не получал, а деньги собирали прихожане на оплату коммунальных услуг.

«Судебные приставы в городе Очере списали с нашего банковского счета 20000 рублей без всяких уведомлений. Эти средства были накоплены от совершения богослужений в течение месяца прихожанами для оплаты коммунальных расходов и налогов», — пишет священник в соцсетях.

Настоятель просит людей помочь храму деньгами, чтобы спасти его от долгов и отключения электричества. URA.RU направило запрос в ГУФССП по Пермскому краю о причинах списания средств храма. Ответ в ведомстве обещали предоставить позже. Ранее Казанцев рассказывал, что приход судится с поставщиками теплоэнергии, которые вменяют крупный долг за отопление.

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В поселке Павловский Пермского края храм, который жители восстанавливают всем миром, лишился денег. Со счета их списали судебные приставы. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла Алексей Казанцев утверждает, что уведомлений о долгах не получал, а деньги собирали прихожане на оплату коммунальных услуг. «Судебные приставы в городе Очере списали с нашего банковского счета 20000 рублей без всяких уведомлений. Эти средства были накоплены от совершения богослужений в течение месяца прихожанами для оплаты коммунальных расходов и налогов», — пишет священник в соцсетях. Настоятель просит людей помочь храму деньгами, чтобы спасти его от долгов и отключения электричества. URA.RU направило запрос в ГУФССП по Пермскому краю о причинах списания средств храма. Ответ в ведомстве обещали предоставить позже. Ранее Казанцев рассказывал, что приход судится с поставщиками теплоэнергии, которые вменяют крупный долг за отопление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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