Военнослужащие ВДВ впервые в истории получили огнеметные системы «Солнцепек»

03 апреля 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Солдатам ВДВ передали системы «Солнцепек» в Саратовской области Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдатам российских воздушно-десантных войск впервые передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Они будут использованы в ходе конфликта с Украиной. Об этом сообщают в Минобороны РФ. «В Саратовской области <…> передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А „Солнцепек“. Передача экипажам <…> состоялась впервые в истории ВДВ», — говорится в сообщении министерства, приводит РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что системы «Солнцепек» уже показали хорошие результаты в ходе использования во время конфликта на Украине. Они успешно уничтожали опорные пункты Вооруженных сил Украины. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что тяжелая огнеметная система залпового огня «Солнцепек» может уничтожить все на площади в 200 квадратных метров. РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам российского президента Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Солдатам российских воздушно-десантных войск впервые передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Они будут использованы в ходе конфликта с Украиной. Об этом сообщают в Минобороны РФ. «В Саратовской области <…> передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А „Солнцепек“. Передача экипажам <…> состоялась впервые в истории ВДВ», — говорится в сообщении министерства, приводит РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что системы «Солнцепек» уже показали хорошие результаты в ходе использования во время конфликта на Украине. Они успешно уничтожали опорные пункты Вооруженных сил Украины. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что тяжелая огнеметная система залпового огня «Солнцепек» может уничтожить все на площади в 200 квадратных метров. РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам российского президента Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.