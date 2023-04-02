02 апреля 2023

Военнослужащие ВДВ впервые в истории получили огнеметные системы «Солнцепек»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, тос, солнцепек, рсзо, stock, сбойка
Солдатам ВДВ передали системы «Солнцепек» в Саратовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдатам российских воздушно-десантных войск впервые передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Они будут использованы в ходе конфликта с Украиной. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«В Саратовской области <…> передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А „Солнцепек“. Передача экипажам <…> состоялась впервые в истории ВДВ», — говорится в сообщении министерства, приводит РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что системы «Солнцепек» уже показали хорошие результаты в ходе использования во время конфликта на Украине. Они успешно уничтожали опорные пункты Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что тяжелая огнеметная система залпового огня «Солнцепек» может уничтожить все на площади в 200 квадратных метров. РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам российского президента Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Солдатам российских воздушно-десантных войск впервые передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Они будут использованы в ходе конфликта с Украиной. Об этом сообщают в Минобороны РФ. «В Саратовской области <…> передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А „Солнцепек“. Передача экипажам <…> состоялась впервые в истории ВДВ», — говорится в сообщении министерства, приводит РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что системы «Солнцепек» уже показали хорошие результаты в ходе использования во время конфликта на Украине. Они успешно уничтожали опорные пункты Вооруженных сил Украины. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что тяжелая огнеметная система залпового огня «Солнцепек» может уничтожить все на площади в 200 квадратных метров. РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам российского президента Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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