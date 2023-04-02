02 апреля 2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла

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Выезд Бориса Дубровского в Катав-Ивановск после землетрясения. Челябинская область, кафельная плитка, последствия землетрясения, отвалившаяся плитка
В зданиях Петропавловска-Камчатского тряслись стены Фото:

Мощное землетрясение произошло на юге Камчатского края в понедельник. Магнитуда толчков, согласно обновленным данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, составила 6,9 балла.

«Магнитуда землетрясения, которое произошло на Камчатке, составила 6,9, следует из обновленных данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН», — передает данные службы РИА Новости. По словам очевидцев, в Петропавловске-Камчатском люди выбежали из домов. В зданиях тряслись стены, дребезжали окна.

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Мощное землетрясение произошло на юге Камчатского края в понедельник. Магнитуда толчков, согласно обновленным данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, составила 6,9 балла. «Магнитуда землетрясения, которое произошло на Камчатке, составила 6,9, следует из обновленных данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН», — передает данные службы РИА Новости. По словам очевидцев, в Петропавловске-Камчатском люди выбежали из домов. В зданиях тряслись стены, дребезжали окна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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