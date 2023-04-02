На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла

В зданиях Петропавловска-Камчатского тряслись стены
Мощное землетрясение произошло на юге Камчатского края в понедельник. Магнитуда толчков, согласно обновленным данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, составила 6,9 балла.
«Магнитуда землетрясения, которое произошло на Камчатке, составила 6,9, следует из обновленных данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН», — передает данные службы РИА Новости. По словам очевидцев, в Петропавловске-Камчатском люди выбежали из домов. В зданиях тряслись стены, дребезжали окна.
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