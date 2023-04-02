На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла 03 апреля 2023 в 09:00 Размер текста - 17 + В зданиях Петропавловска-Камчатского тряслись стены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мощное землетрясение произошло на юге Камчатского края в понедельник. Магнитуда толчков, согласно обновленным данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, составила 6,9 балла. «Магнитуда землетрясения, которое произошло на Камчатке, составила 6,9, следует из обновленных данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН», — передает данные службы РИА Новости. По словам очевидцев, в Петропавловске-Камчатском люди выбежали из домов. В зданиях тряслись стены, дребезжали окна. Мощное землетрясение произошло на юге Камчатского края в понедельник. Магнитуда толчков, согласно обновленным данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, составила 6,9 балла. «Магнитуда землетрясения, которое произошло на Камчатке, составила 6,9, следует из обновленных данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН», — передает данные службы РИА Новости. По словам очевидцев, в Петропавловске-Камчатском люди выбежали из домов. В зданиях тряслись стены, дребезжали окна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям