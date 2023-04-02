Польша передала Украине истребители МиГ-29

Польша передала Киеву несколько своих истребителей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша передала Украине несколько истребителей МИГ-29. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
«Несколько [советских истребителей] МИГ уже отправлено [на Украину], насколько я знаю», — пояснил Марчин Пшидач в
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