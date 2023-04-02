Польша передала Украине истребители МиГ-29 03 апреля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 + Польша передала Киеву несколько своих истребителей Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша передала Украине несколько истребителей МИГ-29. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. «Несколько [советских истребителей] МИГ уже отправлено [на Украину], насколько я знаю», — пояснил Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители, а пообещала это делать последовательно. Польша передала Украине несколько истребителей МИГ-29. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. «Несколько [советских истребителей] МИГ уже отправлено [на Украину], насколько я знаю», — пояснил Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители, а пообещала это делать последовательно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям