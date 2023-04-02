02 апреля 2023

Польша передала Украине истребители МиГ-29

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
Польша передала Киеву несколько своих истребителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша передала Украине несколько истребителей МИГ-29. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«Несколько [советских истребителей] МИГ уже отправлено [на Украину], насколько я знаю», — пояснил Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители, а пообещала это делать последовательно.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша передала Украине несколько истребителей МИГ-29. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. «Несколько [советских истребителей] МИГ уже отправлено [на Украину], насколько я знаю», — пояснил Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители, а пообещала это делать последовательно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...